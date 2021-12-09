"Калічить жінок": у мережі розгорілися запеклі суперечки через "небезпеку" балету

Один з користувачів Твіттера висловив думку, що балет необхідно заборонити так само як "цирки уродів".

В українському сегменті Твіттера розгорілися запеклі суперечки навколо такого складного мистецтва театрального танцю як балет. Користувачі сперечаються про те, наскільки цей вид танцю небезпечний і чи виправдані жертви, на які йде танцівниця.

Так, користувач з ніком Психолог Далай Лами опублікував пост, в якому порівняв балет із цирком уродів і поцікавився, чи не варто його заборонити, як, наприклад, кориду.

"Цікаво. Чи стане колись дурним тоном і символом пихатого міщанства, як згодом стали Кориди, Цирки уродів, Цирки з тваринами тощо це типу елітарне шоу під назвою Балет, що будується на фізичних стражданнях жінки та її деформованих, покалічених". ногах?", — Розмірковує користувач.

У коментарях у нього з’явилося багато опонентів, які відзначили, що балеринами стають не примусово, і якщо вже забороняти балет, то треба забороняти і будь-який спорт, оскільки він не менш травмонебезпечний.

"А балеринами що, примусово стають? Так само можна сказати майже про будь-який спорт — каліками стають. Думаю, нехай самі вирішують. Якщо вони хочуть заробляти гроші саме так — то їхня справа. До речі, дуже багато професій псують здоров’я гірше, ніж балет псує ноги", — пише Yes! Dopeless.

"А футбол, бокс, а важка атлетика? Скрізь страждає тіло. Коли змушуватимуть танцювати, тоді треба скасовувати", — вважає Chemodanov.

"А що, дівку в цей балет батогами заганяють? Вона не бик на кориді і не нещасна животина в цирку — не подобається — нехай ******* (йде) з того балету", — вважає Кіт Бергамот.

Як писав "Телеграф", раніше помер народний артист України Володимир Денисенко. Його називали "прадідом українського балету".