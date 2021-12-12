Сквозь столетие: молодая пара сделал свадебное фото со старинной семейной реликвией

Древний элемент одежды специально восстанавливали для важной даты.

Свадебная традиция, которая почти век прожила в одной семье. В Прикарпатье в Коломые молодая пара повторила фото предков в национальной одежде. Один из элементов — семейная ценность. Столетний кептар — расшитый жилет из овечьей шкуры с аппликациями и декором.

С одной из хранительниц семейной традиции, Верой Угорской, пообщалось "Радио Свобода".

В семье женщины жилет хранится с начала 1930-х, когда в этом кептаре женился ее прадед. Почти через 100 лет его одела дочь Веры на второй день торжества. Как рассказывает женщина, в их семье существует традиция — в день создания семьи быть в национальной одежде, ее придерживались даже в советское время — мать Веры одела вышитую сорочку в вечер свадьбы.

Старинное свадебное фото прадеда Веры Угорской

Современное свадебное фото дочери Веры Угорской

Чтобы реализовать свою мечту и увидеть дочь в кептаре прадедушки, женщина обратилась к местному реставратору и тому удалось вернуть жилету первозданный вид.

На свадебном снимке современные молодожёны одеты в старинную одежду. Часть из нее пришлось одолжить, а кептар для зятя специально заказывать. Он является копией аутентичного жилета того времени.

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