День кисельных девиц и украинского платка: какие праздники отмечаем 7 декабря

В этот день принято варить различные кисели

Во вторник, 7 декабря, кроме празднования дня памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, а соответственно и дня ангела Екатерины, также отмечают Всемирный день украинского платка, День местного самоуправления, день кисельных девиц, день любителей поспать и день собутыльника.

День украинского платка

Это неофициальный праздник, который стали отмечать с 2019 года. Главная цель – объединить женщин разного возраста, разных сфер занятости и социального статуса для сохранения украинских традиций.

Раньше женщины постоянно носили платок. Он помогал определить социальный статус – дорогой и красивый платок означал, что женщина имеет более высокий социальный статус, чем остальные.

Сейчас праздник призывает помнить о традициях ношения платка.

День кисельных девиц

Сегодня в народе празднуют день кисельных девиц – женщин, которые варят кисель. Сеть заполонил текст автора с никнеймом Michletistka, который призывает сварить кисель 7 декабря.

"Малиновая, облепиховая, сливовая, черничная, молочная, м-м-м, вишневая… У каждой платьице ситцевое в оборочку, фартучек с кружавчиками. Сидят себе на краю кастрюльки, ножками болтают. "Мы, – говорят, – происхождения благородного, кровей кисельных. У нас и вкус лучше некуда, и пользу приносим великую! Можем и простуду вылечить, и желудок с печенью подлечить, и от усталости избавим, и деткам вырасти поможем".

А сами такие важные-важные: оборочки оправят, искоса взглянут, что, дескать, не бежишь с поварешкой, кисель пробовать? Одно слово – кисельные девицы. Вот сварите сегодня кисель – сами с ними познакомитесь!"

День кисельных девиц

Несмотря на множество праздников 7 декабря, основным все же считается день Екатерины, с которым связывают множество традиций, обрядов и народных примет, о которых "Телеграф" писал ранее.

Напомним, 7 декабря также начинается сезон зимних гаданий, когда девушки начинали вечерами собираться небольшими компаниями и чаще всего гадали на свою судьбу и суженного.