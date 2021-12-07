День кисельних дівчат та української хустки: які свята відзначаємо 7 грудня

Цього дня прийнято варити різні киселі

У вівторок, 7 грудня, окрім святкування дня пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської, а відповідно і дня ангела Катерини, також відзначають Всесвітній день української хустки, День місцевого самоврядування, день кисельних дівчат, день любителів поспати та день товариша по чарці.

День української хустки

Це неофіційне свято, яке стали відзначати з 2019 року. Головна мета – об’єднати жінок різного віку, різних сфер зайнятості та соціального статусу задля збереження українських традицій.

Раніше жінки постійно носили хустку. Вона допомагала визначити соціальний статус — дорога і красива хустка означала, що жінка має більш високий соціальний статус, ніж інші.

Наразі свято закликає пам’ятати про традиції носіння хустки.

День кисельних дівчат

Сьогодні у народі святкують день кисельних дівчат – жінок, які варять кисіль. Мережу заполонив текст автора з нікнеймом Michletistka, який закликає зварити кисіль 7 грудня.

"Малинова, обліпихова, сливова, чорнична, молочна, м-м-м, вишнева… У кожної сукня ситцева з оборкою, фартух з мереживами. Сидять собі на краю каструльки, ніжками бовтають. "Ми, — кажуть, — походження благородного, крові кисільної. У нас і смак найкращий, і користь приносимо велику! Можемо і застуду вилікувати, і шлунок з печінкою підлікувати, і позбавимо втоми, і дітям вирости допоможемо".

А самі такі важливі-важливі: оборочки поправляють, скоса дивляться, що, мовляв, не біжиш з ополоником, кисіль пробувати? Одне слово – кисільні дівчата. Ось зваріть сьогодні кисіль — самі з ними познайомитеся!"

День кисельних дівчат

Незважаючи на безліч свят 7 грудня, основним все ж вважається день Катерини, з яким пов’язують безліч традицій, обрядів та народних прикмет, про які "Телеграф" писав раніше.

Нагадаємо, 7 грудня також починається сезон зимових ворожінь, коли дівчата починали вечорами збиратися у невеликі компанії і найчастіше ворожили на свою долю та нареченого.