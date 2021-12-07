З днем Катерини! Найкращі вітання у листівках

Привітати Катерину з Днем ангела можна оригінальною листівкою від "Телеграфа"

Щороку 7 грудня православні християни шанують пам’ять великомучениці Катерини Олександрійської. Цього дня відзначають іменини всі Катерини.

У 2021 році Катерини відзначатимуть День янгола у вівторок. Також дівчата та жінки з цим ім’ям можуть святкувати іменини 17 грудня, 5 лютого, 15 лютого, 20 березня.

Ім’я Катерина сягає корінням до давньогрецького "Екатерини", означає "вічно чиста" і "непорочна". Найчастіше дівчат і жінок з цим ім’ям вважають дуже вимогливими до себе та оточуючих, вони люблять, щоб їх оточував порядок.

"Телеграф" зібрав картинки та листівки, які допоможуть красиво привітати Катерину з іменинами:

З іменинами, Катерини!

Вітання з днем Катерини у віршах:

Хай щастя відкриває шлях до вершин

І наповнює ніжністю миті,

Прийми ж, дорога Катерина,

Наш полум’яний привіт і вітання!

Бажаємо тобі міцного здоров’я,

У всіх справах вдалого початку,

Щоб душевною теплотою та любов’ю

Ти з близькими ділитися продовжувала,

І хоч роки проходять чередою,

Ти молодою, як раніше, залишайся,

Нас захоплюй своєю красою

І радості назустріч спрямовуйся!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Саму кращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

Раніше "Телеграф" розповідав, що у день пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської відкривається сезон зимових ворожінь – у свято дівчата збираються компаніями по кілька людей та ворожать на своє майбутнє.