З днем Катерини! Найкращі вітання у листівках
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Привітати Катерину з Днем ангела можна оригінальною листівкою від "Телеграфа"
Щороку 7 грудня православні християни шанують пам’ять великомучениці Катерини Олександрійської. Цього дня відзначають іменини всі Катерини.
У 2021 році Катерини відзначатимуть День янгола у вівторок. Також дівчата та жінки з цим ім’ям можуть святкувати іменини 17 грудня, 5 лютого, 15 лютого, 20 березня.
Ім’я Катерина сягає корінням до давньогрецького "Екатерини", означає "вічно чиста" і "непорочна". Найчастіше дівчат і жінок з цим ім’ям вважають дуже вимогливими до себе та оточуючих, вони люблять, щоб їх оточував порядок.
"Телеграф" зібрав картинки та листівки, які допоможуть красиво привітати Катерину з іменинами:
Вітання з днем Катерини у віршах:
Хай щастя відкриває шлях до вершин
І наповнює ніжністю миті,
Прийми ж, дорога Катерина,
Наш полум’яний привіт і вітання!
Бажаємо тобі міцного здоров’я,
У всіх справах вдалого початку,
Щоб душевною теплотою та любов’ю
Ти з близькими ділитися продовжувала,
І хоч роки проходять чередою,
Ти молодою, як раніше, залишайся,
Нас захоплюй своєю красою
І радості назустріч спрямовуйся!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
Сьоме грудня – Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Саму кращу й дорогу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!
Раніше "Телеграф" розповідав, що у день пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської відкривається сезон зимових ворожінь – у свято дівчата збираються компаніями по кілька людей та ворожать на своє майбутнє.
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