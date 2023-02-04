Катенька, с именинами! Красивые поздравления и открытки на День ангела Екатерины

Не забудьте поздравить Катюшу с именинами

Имя Екатерина, — одно из самых распространенных в Украине. Ранее мы рассказывали, каково его значение и когда все Дни ангела Катюши в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления Катеньки с именинами в прозе, стихах и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Катерины

Катюша, от души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю как можно дольше сохранять свою непосредственность, умение радоваться жизни и находить позитив даже в плохом. Пусть все твои мечты исполняются!

Екатерина! В день твоих именин хочу поблагодарить, что ты есть в моей жизни и освещаешь ее словно лучик света. Желаю, чтобы каждый твой день был светлым, радостным, лишенным горестей и печалей.

С именинами, Катенька! На этот светлый праздник хочу пожелать, чтобы жизнь твоя была наполнена приятными впечатлениями, глаза искрились счастьем, а руки опускались только под тяжестью цветов.

Поздравляю с Днем ангела Екатерины! Живи в кайф, радуйся каждой секунде, путешествуй, люби, покоряй вершины и никогда не знай бед и печалей. С праздником!

Катенька, на твой День ангела хочу пожелать: неожиданностей, — только приятных, приключений, — только захватывающих, усталости, — только приятной, головокружения, — только от счастья.

Открытки для поздравления на День ангела Екатерины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие идеи подарков могут понравиться любимой женщине.