Катруся, з іменинами! Красиві вітання та листівки на День ангела Катерини

Не забудьте привітати Катрю з іменинами

Ім’я Катерина — одне з найпоширеніших в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Катюші протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних варіантів для привітання Катрі з іменинами у прозі, віршах та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Катерини

Катруся, від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю якомога довше зберігати свою безпосередність, уміння радіти життю та знаходити позитив навіть у поганому. Нехай усі твої мрії здійснюються!

Катерино! У день твоїх іменин хочу подякувати, що ти є в моєму житті і освітлюєш її немов промінчик світла. Бажаю, щоб кожен твій день був світлим, радісним, позбавленим смутку та горя.

З іменинами, Катя! На це світле свято хочу побажати, щоб життя твоє було сповнене приємних вражень, очі іскрилися щастям, а руки опускалися лише під вагою квітів.

Вітаю з Днем ангела Катерини! Живи в кайф, тішся кожній секунді, подорожуй, кохай, підкоряй вершини і ніколи не знай бід і смутку. Зі святом!

Катеринка, на твій День ангела хочу побажати: несподіванок, — тільки приємних, пригод, — тільки захоплюючих, втоми, — тільки приємної, запаморочення, — тільки від щастя.

Листівки для привітання на День ангела Катерини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ідеї подарунків можуть сподобатися коханій жінці.