Рус

Катруся, з іменинами! Красиві вітання та листівки на День ангела Катерини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Катерини на будь-який смак Новина оновлена 04 лютого 2023, 11:47
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Катерини на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Катрю з іменинами

Ім’я Катерина — одне з найпоширеніших в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Катюші протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних варіантів для привітання Катрі з іменинами у прозі, віршах та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Катерини

  • Катруся, від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю якомога довше зберігати свою безпосередність, уміння радіти життю та знаходити позитив навіть у поганому. Нехай усі твої мрії здійснюються!
  • Катерино! У день твоїх іменин хочу подякувати, що ти є в моєму житті і освітлюєш її немов промінчик світла. Бажаю, щоб кожен твій день був світлим, радісним, позбавленим смутку та горя.
  • З іменинами, Катя! На це світле свято хочу побажати, щоб життя твоє було сповнене приємних вражень, очі іскрилися щастям, а руки опускалися лише під вагою квітів.
  • Вітаю з Днем ангела Катерини! Живи в кайф, тішся кожній секунді, подорожуй, кохай, підкоряй вершини і ніколи не знай бід і смутку. Зі святом!
  • Катеринка, на твій День ангела хочу побажати: несподіванок, — тільки приємних, пригод, — тільки захоплюючих, втоми, — тільки приємної, запаморочення, — тільки від щастя.

Листівки для привітання на День ангела Катерини

Листівки з Днем ангела Катерина українською
Вітання з Катериною українською — День ангела Катерини
З Днем ангела Катя — Листівки та картинки на іменини Катерини українською
З Днем Катерини – прикольні вітання на іменини українською
Катя з Днем ангела - листівка з іменинами Катерини українською
Листівка з іменинами Катя на День ангела Катерини українською
Вітальна листівка з Днем ангела Катерини українською
З Днем ангела Катерина — Картинки та листівки, щоб привітати Катю з іменинами українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ідеї подарунків можуть сподобатися коханій жінці.

Теги:
#Поздоровлення #Катерина #День ангела #Іменини