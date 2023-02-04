Именины Екатерины в 2023 году: все дни, когда Катя празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Катерина

Имя Екатерина, — невероятно распространенное, при этом еще и очень красивое. "Телеграф" решил разобраться, каково происхождение этого имени и когда все Дни ангела Екатерины в году.

Значение имени Екатерина

Считается, что имя имеет древнегреческое происхождение, однако его этимология не ясна. Согласно самой популярной версии, имя Екатерина появилось от "Хайкатерине", что значит вечно чистая, непорочная. По другой версии, имя могло появиться от имени богини Луны, магии и преисподней Гекаты.

На территории современной Украины и россии имя Екатерина стало невероятно популярным в XVIII веке благодаря Екатерине II среди дворянок, а со временем перешло и к простонародью.

Принято считать, что Екатерины в жизни активные, честные (иногда слишком), легкие в общении, веселые и открытые. Также они не склонны к конфликтам и эффективно работают, если заинтересованы в результате.

Встречаются такие разговорные формы имени как Катерина, Катя, Кєт, Катря, Катруся, Катюша, Кейт, Кєти, Катрина, Кєтрин, Катарина, Катенька, Катечка.

Интересные факты, что одной из самых известных работ в украинской литературе является поэма Тараса Шевченко "Катерина", а самый разрушительный ураган в истории США называется "Катрина".

Когда День ангела Екатерины?

Самые главные именины Катерины по церковному православному календарю, — в день памяти святой Екатерины 7 декабря. В этот день почитается великомученица Екатерина Александрийская, которая пострадала за веру в начале III века и считается одной из самых почитаемых мучениц в христианской традиции.

Менее важные именины Кати отмечаются 5 февраля, 17 февраля, 20 марта и 17 декабря.

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