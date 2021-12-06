Дівочі ворожіння на нареченого на День Катерини Санниці 7 грудня

Святу Катерину вважають покровителькою любові та шлюбу

Цього вівторка, 7 грудня, відзначають день пам’яті Святої Катерини. У це знаменне жіноче свято у дівчат завжди було заведено збиратися невеликими компаніями й ворожити на своє майбутнє. День святої Катерини відкриває сезон зимових ворожінь.

У народі Катерину вважають покровителькою всіх жінок, як одиноких, так і заміжніх, тому багато представниць прекрасної статі звертаються до неї з проханнями про сімейне щастя та благополуччя, просять про поповнення.

Увечері, напередодні Катерини, незаміжні дівчата ворожили на нареченого.

Ворожіння на Катерини на нареченого

На гілці вишні.

У ніч із 6 на 7 грудня потрібно таємно відламати у сусідніх садах кілька вишневих гілок та поставити їх у воду. Якщо на Різдво на гілці з’являться листочки, то в тому році покличуть заміж, але якщо гілочка засохне — то чекати сватів потрібно буде ще довго.

Уві сні.

Після вечері потрібно взяти зі столу скоринку хліба і перед сном покласти її під подушку зі словами: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Після цього замовляння уві сні обов’язково прийде наречений.

12 аркушів.

Потрібно приготувати 12 аркушів паперу, у яких написати різні чоловічі імена. Один лист потрібно залишити порожнім, потім покласти їх усі під подушку. Вранці потрібно навмання витягнути один із листочків. Яке ім’я випало – так і зватиметься майбутній чоловік. Якщо ж потрапив порожній лист — значить, до весілля ще далеко.

На воді.

У таз потрібно налити воду, зачерпнути рукою, вмитися і простежити за брижами на поверхні води. Якщо вона швидко заспокоїться, зустріч із судженим буде швидкою. Деякі навіть намагаються у відображенні розглянути обличчя свого нареченого.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року на українців чекає чимало церковних свят. Що відзначають православні та католицькі віряни у першому зимовому місяці – читайте у нашому матеріалі.