Девичьи гадания на суженого в День Екатерины Санницы 7 декабря

Святую Екатерину считают покровительницей любви и брака

В этот вторник, 7 декабря, отмечают день памяти Святой Екатерины. В этот знаменательный женский праздник у девушек всегда было принято собираться небольшими компаниями и гадать на свое будущее. День святой Екатерины открывает сезон зимних гаданий.

В народе Екатерину считают покровительницей всех женщин, как одиноких, так и замужних, поэтому многие представительницы прекрасного пола обращаются к ней с просьбами о семейном счастье и благополучии, просят о пополнении.

Вечером, накануне Екатерины, незамужние девушки гадали на суженого.

Гадания на Екатерины на суженного

На ветке вишни.

В ночь с 6 на 7 декабря нужно тайно отломать в соседних садах несколько вишневых веток и поставить их в воду. Если к Рождеству на ветке появятся листочки, то в том году позовут замуж, но если веточка засохнет – то ждать сватов нужно будет еще долго.

Во сне.

После ужина нужно взять со стола корочку хлеба и перед сном положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорее, накормлю тебя". После этого заговора во сне обязательно придет жених.

12 листов.

Нужно приготовить 12 листов бумаги, на которых написать разные мужские имена. Один лист нужно оставить пустым, потом положить их все под подушку. Утром нужно наугад вытянуть один из листиков. Какое имя выпало – так и будет зваться будущий муж. Если же попался пустой лист – значит, до свадьбы еще далеко.

На воде.

В таз нужно налить воду, зачерпнуть рукой, умыться и последить за рябью на поверхности воды. Если она быстро успокоится, встреча с сужденным будет быстрой. Некоторые даже пытаются в отражении разглядеть лицо своего жениха.

Напомним, что в декабре 2021 года на украинцев ждет немало церковных праздников. Что отмечают православные и католические верующие в первом зимнем месяце — читайте в нашем материале.