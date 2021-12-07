С днем Екатерины! Лучшие поздравления в открытках

Поздравить Екатерин с Днем ангела можно оригинальной открыткой от "Телеграфа"

Ежегодно 7 декабря православные христиане почитают память великомученицы Екатерины Александрийской. В этот день отмечают именины все Екатерины.

В 2021 году все Екатерины будут отмечать День ангела во вторник. Также девушки и женщины с этим именем могут праздновать именины 17 декабря, 5 февраля, 15 февраля, 20 марта.

Имя Екатерина уходит корнями к древне-греческому "Экатерини", означает "вечно чистая" и "непорочная". Зачастую девушек и женщин с этим именем считают очень требовательными к себе и окружающим, они любят, чтобы их окружал порядок.

"Телеграф" собрал картинки и открытки, которые помогут красиво поздравить Екатерин с именинами:

С именинами, Екатерины!

Поздравления с днем Екатерины в стихах:

В букетах роз с хрустящим бантом,

В улыбках счастья и мечты —

Повсюду слышу твое имя,

Повсюду искорки души.

Пусть жизнь твоя шикарной будет!

Пусть каждый день и каждый миг

Приносят лучшие подарки,

Удача лишь к тебе спешит.

И имя лишь для королевы,

Что так прекрасна, хороша.

И сказка ты, Екатерина!

И сказочна твоя душа!

***

С днём ангела, Катюша!

Не думай о плохом.

Пусть счастье греет душу,

Достаток льётся в дом!

И близким всем здоровья

Даруют небеса,

И ангел за спиною

Свершает чудеса!

Поёт пусть настроенье

От радостных вестей.

И дел благих творенье

Чертой станет твоей!

***

Я поздравляю тебя, Катя!

Желаю в жизни бед не знать,

Судьбы картину, словно пазл,

Из звеньев счастья собирать.

Фрагменты радости, восторга

В свою мозаику вложи,

Вкрапленьями любви прекрасной

Всегда безмерно дорожи.

Добавь здоровья элементы,

Частицы страсти, доброты

И комплектуй шедевр свой яркий

Ячейкой сказочной мечты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской открывается сезон зимних гаданий – в праздник девушки собираются компаниями по несколько человек и гадают на свое будущее.