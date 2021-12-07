С днем Екатерины! Лучшие поздравления в открытках
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Поздравить Екатерин с Днем ангела можно оригинальной открыткой от "Телеграфа"
Ежегодно 7 декабря православные христиане почитают память великомученицы Екатерины Александрийской. В этот день отмечают именины все Екатерины.
В 2021 году все Екатерины будут отмечать День ангела во вторник. Также девушки и женщины с этим именем могут праздновать именины 17 декабря, 5 февраля, 15 февраля, 20 марта.
Имя Екатерина уходит корнями к древне-греческому "Экатерини", означает "вечно чистая" и "непорочная". Зачастую девушек и женщин с этим именем считают очень требовательными к себе и окружающим, они любят, чтобы их окружал порядок.
"Телеграф" собрал картинки и открытки, которые помогут красиво поздравить Екатерин с именинами:
Поздравления с днем Екатерины в стихах:
В букетах роз с хрустящим бантом,
В улыбках счастья и мечты —
Повсюду слышу твое имя,
Повсюду искорки души.
Пусть жизнь твоя шикарной будет!
Пусть каждый день и каждый миг
Приносят лучшие подарки,
Удача лишь к тебе спешит.
И имя лишь для королевы,
Что так прекрасна, хороша.
И сказка ты, Екатерина!
И сказочна твоя душа!
***
С днём ангела, Катюша!
Не думай о плохом.
Пусть счастье греет душу,
Достаток льётся в дом!
И близким всем здоровья
Даруют небеса,
И ангел за спиною
Свершает чудеса!
Поёт пусть настроенье
От радостных вестей.
И дел благих творенье
Чертой станет твоей!
***
Я поздравляю тебя, Катя!
Желаю в жизни бед не знать,
Судьбы картину, словно пазл,
Из звеньев счастья собирать.
Фрагменты радости, восторга
В свою мозаику вложи,
Вкрапленьями любви прекрасной
Всегда безмерно дорожи.
Добавь здоровья элементы,
Частицы страсти, доброты
И комплектуй шедевр свой яркий
Ячейкой сказочной мечты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской открывается сезон зимних гаданий – в праздник девушки собираются компаниями по несколько человек и гадают на свое будущее.
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