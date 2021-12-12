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Крізь сторіччя: молода пара зробила весільне фото із старовинною сімейною реліквією

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Історія спадщини завдовжки 90 років.
Історія спадщини завдовжки 90 років.

Стародавній елемент одягу спеціально відновлювали для важливої дати.

Весільна традиція, яка майже століття прожила в одній родині. У Прикарпатті у Коломиї молода пара повторила фото предків у національному одязі. Один із елементів — сімейна цінність. Столітній кептар — розшитий жилет із овечої шкіри з аплікаціями та декором.

З однією зі хранительок сімейної традиції, Вірою Угорською, поспілкувалось "Радіо Свобода".

У сім’ї жінки жилет зберігається з початку 1930-х, коли в цьому кептарі одружився її прадід. Майже за 100 років його одягла дочка Віри на другий день урочистості. Як розповідає жінка, у їхній сім’ї існує традиція — у день створення сім’ї бути в національному одязі, її дотримувалися навіть за радянських часів — мати Віри одягла вишиванку у вечір весілля.

Старовинне весільне фото прадіда Віри Угорської
Старовинне весільне фото прадіда Віри Угорської
Сучасне весільне фото доньки Віри Угорської
Сучасне весільне фото доньки Віри Угорської

Щоб реалізувати свою мрію та побачити доньку в кептарі прадіда, жінка звернулася до місцевого реставратора і тому вдалося повернути жилету первозданний вигляд.

На весільному знімку сучасні молодята одягнені у старовинний одяг. Частину з нього довелося позичити, а кептар для зятя замовляти спеціально. Він є копією автентичного жилета того часу.

Раніше "Телеграф" писав про український день хустки — ще один елемент національного строю. Хустку носили заміжні жінки.

Теги:
#Весілля #Прикарпатті #Івано-Франківська область #Традиція #Національний одяг
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