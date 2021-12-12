Крізь сторіччя: молода пара зробила весільне фото із старовинною сімейною реліквією

Стародавній елемент одягу спеціально відновлювали для важливої дати.

Весільна традиція, яка майже століття прожила в одній родині. У Прикарпатті у Коломиї молода пара повторила фото предків у національному одязі. Один із елементів — сімейна цінність. Столітній кептар — розшитий жилет із овечої шкіри з аплікаціями та декором.

З однією зі хранительок сімейної традиції, Вірою Угорською, поспілкувалось "Радіо Свобода".

У сім’ї жінки жилет зберігається з початку 1930-х, коли в цьому кептарі одружився її прадід. Майже за 100 років його одягла дочка Віри на другий день урочистості. Як розповідає жінка, у їхній сім’ї існує традиція — у день створення сім’ї бути в національному одязі, її дотримувалися навіть за радянських часів — мати Віри одягла вишиванку у вечір весілля.

Старовинне весільне фото прадіда Віри Угорської

Сучасне весільне фото доньки Віри Угорської

Щоб реалізувати свою мрію та побачити доньку в кептарі прадіда, жінка звернулася до місцевого реставратора і тому вдалося повернути жилету первозданний вигляд.

На весільному знімку сучасні молодята одягнені у старовинний одяг. Частину з нього довелося позичити, а кептар для зятя замовляти спеціально. Він є копією автентичного жилета того часу.

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