Ячмень, соя и… желуди: из чего делали "кофе" в СССР (фото)

Кофе в СССР конечно же был "самым вкусным", вот только достать его мог далеко не каждый.

В человеческой психологии есть интересный эффект, который именуется "синдромом утенка". Он характеризуется тем, что человек впервые в жизни столкнувшись с каким-то явлением или объектом на все оставшиеся годы сохраняет убеждение, что именно тот раз был самым лучшим, а все последующие становятся лишь хуже. Вполне вероятно, что именно поэтому люди попробовавшие ту самую "легендарную" колбасу по 2,20 из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы сейчас воротят носом от нормальной пищи. Не является исключением и кофе, который во времена СССР можно было увидеть далеко не в каждой квартире.

Белорусский блогер Максим Мирович решил напомнить, что могли получить под видом "кофе" большинство советских семей, а также о том из чего этот продукт состоял.

"Как вы наверное уже знаете — обычно "сладкую жизнь" в СССР нахваливают те, кто родился и вырос в номенклатурных семьях, в которых было действительно всё — и кофе, и импортные сыры, и качественные колбасы — потому что эти семьи снабжались в спецмагазинах, недоступных большинству советских граждан", — пишет он.

Он отмечает, что натуральный кофе в СССР всегда был в дефиците и когда появлялся на прилавках, то его тут же скупали. Потому банка кофе во времена Союза ценилась, как бутылка хорошего по тогдашним меркам коньяка и нередко использовалась в качества "презента" при решении личных вопросов.

Дефицитный натуральный кофе в СССР

Однако получить такую мог далеко не каждый, а в большинстве своем "рабочий класс" был вынужден довольствоваться "кофейным продуктом", в котором самого кофе было от силы 15%.

А вот остальную долю занимали разные злаковые, цикорий и даже желуди.

Как видно на коробке, кофе в доступном для трудяг напитке было не так уж и много

Естественно, по вкусу эта жижа тоже кофе не напоминала, а скорее походила на жженое зерно с нотами карамели.

Именно эти напитки подавались в столовых в граненых стаканах, которые сохранились в быту до самых 90-х.

Кофе в СССР

Что касается капучино, американо, гляссе и других кофейных напитков, то их в СССР не встречалось вовсе. Тема кофе, отмечает блогер, была весьма болезненной в Союзе, а потому даже в фильмах очень редко можно увидеть, как главные герои пьют именно этот напиток.

Впрочем, дефицит в СССР касался не только столь "мажорного" продукта, но и вполне обыденных вещей, вроде фруктов, одежды, сигарет, алкоголя и других.