Требуха, кости и крахмал: чем может удивить состав "легендарной" вареной советской колбасы по 2,20

Если внимательно прочесть ГОСТ, по котором вареную колбасу изготавливали, то все стает на свои места

Ностальгия по Советскому Союзу и колбасе по 2.20 и сейчас присутствует у некоторых жителей тех времен, однако мало кто знает, что та самая легендарная "Докторская" не имела ничего общего с качественным продуктом и попадалась лишь представителям партийной номенклатуры, а не простым работникам заводов.

Как сообщает белорусский блогер Максим Мирович, во времена СССР было принято постоянно твердить о том, что продукты изготавливаются строго по ГОСТУ и поэтому они невероятного качества — это все лишь миф.

Те самые ГОСТ в СССР давали лишь описание различных составляющих и процентных соотношений, которые могли использовать в продукте, однако это не значит, что их в этот самый продукт клали.

Так из чего же делали вареную колбасу по 2.20?

Если в ГОСТ указывалось, что колбаса должна содержать 75% мяса, то в примечаниях к нему (а они были очень обширны) писали, чем можно это мясо заменить. Перечень звучит не очень аппетитно — выварка костей, крахмала и пищевой плазмы. Именно эти "продукты" и клали в колбасу по 2.20, но никак не мясо.

А вот еще один пример ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции 1980 года (варёная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной".

Советскую колбасу по 2.20 вряд ли можно было назвать качественной

А все это значит лишь одно — в колбасе по 2.20 попросту могло не быть вообще никакого мяса, а в некоторых случаях давали его всего 10-20%.

Справедливости ради блогер отмечает, что колбасу с 75% мяса таки изготавливали, однако лишь для "спецзаказов" советской номенклатуры, а доступна она была лишь в очень узких кругах чиновников.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в СССР проблемы с продуктами питания были не только из-за состава — некоторые товары, в том числе овощи, фрукты или конфеты, попросту нельзя было купить из-за тотального дефицита.