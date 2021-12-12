Требуха, кости и крахмал: чем может удивить состав "легендарной" вареной советской колбасы по 2,20
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Если внимательно прочесть ГОСТ, по котором вареную колбасу изготавливали, то все стает на свои места
Ностальгия по Советскому Союзу и колбасе по 2.20 и сейчас присутствует у некоторых жителей тех времен, однако мало кто знает, что та самая легендарная "Докторская" не имела ничего общего с качественным продуктом и попадалась лишь представителям партийной номенклатуры, а не простым работникам заводов.
Как сообщает белорусский блогер Максим Мирович, во времена СССР было принято постоянно твердить о том, что продукты изготавливаются строго по ГОСТУ и поэтому они невероятного качества — это все лишь миф.
Те самые ГОСТ в СССР давали лишь описание различных составляющих и процентных соотношений, которые могли использовать в продукте, однако это не значит, что их в этот самый продукт клали.
Так из чего же делали вареную колбасу по 2.20?
Если в ГОСТ указывалось, что колбаса должна содержать 75% мяса, то в примечаниях к нему (а они были очень обширны) писали, чем можно это мясо заменить. Перечень звучит не очень аппетитно — выварка костей, крахмала и пищевой плазмы. Именно эти "продукты" и клали в колбасу по 2.20, но никак не мясо.
А вот еще один пример ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции 1980 года (варёная колбаса и сосиски): "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной".
А все это значит лишь одно — в колбасе по 2.20 попросту могло не быть вообще никакого мяса, а в некоторых случаях давали его всего 10-20%.
Справедливости ради блогер отмечает, что колбасу с 75% мяса таки изготавливали, однако лишь для "спецзаказов" советской номенклатуры, а доступна она была лишь в очень узких кругах чиновников.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в СССР проблемы с продуктами питания были не только из-за состава — некоторые товары, в том числе овощи, фрукты или конфеты, попросту нельзя было купить из-за тотального дефицита.
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