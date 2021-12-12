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Трибуха, кістки та крохмаль: чим може здивувати склад "легендарної" вареної радянської ковбаси по 2,20

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Варенка" по 2.20 була надто далекою від якості Новина оновлена 12 грудня 2021, 15:55
"Варенка" по 2.20 була надто далекою від якості

Якщо уважно прочитати ГОСТ, за яким варену ковбасу виготовляли, то все стає на свої місця

Ностальгія по Радянському Союзу та ковбасі по 2.20 і зараз присутня у деяких жителів тих часів, проте мало хто знає, що та сама легендарна "Докторська" не мала нічого спільного з якісним продуктом і траплялася лише представникам партійної номенклатури, а не простим працівникам заводів.

Як повідомляє білоруський блогер Максим Мирович, за часів СРСР було прийнято постійно твердити про те, що продукти виготовляються суворо за ГОСТ і тому вони неймовірної якості — однак це лише міф.

Ті самі ГОСТ в СРСР давали лише опис різних складових і відсоткових співвідношень, які могли використовувати в продукті, однак це не означає, що їх у цей продукт клали.

То з чого робили варену ковбасу по 2.20?

Якщо в ГОСТ вказувалося, що ковбаса повинна містити 75% м’яса, то в примітках до нього (а вони були дуже великі) писали, чим можна це м’ясо замінити. Перелік звучить не дуже апетитно — виварені кістки, крохмаль та харчова плазма. Саме ці "продукти" і клали в ковбасу по 2,20, але ніяк не м’ясо.

А ось ще один приклад ГОСТ 23670-79 від 1979 року в редакції 1980 року (варена ковбаса та сосиски): "Допускається замість яловичини, свинини, баранини спільне використання стабілізатора білкового, маси м’ясної яловичої або свини, або баранячої, харчової крові, крохмалю або борошна пшеничного".

Радянську ковбасу по 2:20 навряд чи можна було назвати якісною
Радянську ковбасу по 2:20 навряд чи можна було назвати якісною

А все це означає лише одне — у ковбасі по 2.20 могло не бути взагалі ніякого м’яса, а в деяких випадках давали його всього 10-20%.

Заради справедливості блогер зазначає, що ковбасу з 75% м’яса таки виготовляли, проте лише для "спецзамовлень" радянської номенклатури, а доступна вона була лише у дуже вузьких колах чиновників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в СРСР проблеми з харчовими продуктами були не лише через їх склад — деякі товари, зокрема овочі, фрукти або цукерки, не можна було купити через тотальний дефіцит.

Теги:
#Продукти #СРСР #Ковбаса #Якість #Часи СРСР
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