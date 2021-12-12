Трибуха, кістки та крохмаль: чим може здивувати склад "легендарної" вареної радянської ковбаси по 2,20

Якщо уважно прочитати ГОСТ, за яким варену ковбасу виготовляли, то все стає на свої місця

Ностальгія по Радянському Союзу та ковбасі по 2.20 і зараз присутня у деяких жителів тих часів, проте мало хто знає, що та сама легендарна "Докторська" не мала нічого спільного з якісним продуктом і траплялася лише представникам партійної номенклатури, а не простим працівникам заводів.

Як повідомляє білоруський блогер Максим Мирович, за часів СРСР було прийнято постійно твердити про те, що продукти виготовляються суворо за ГОСТ і тому вони неймовірної якості — однак це лише міф.

Ті самі ГОСТ в СРСР давали лише опис різних складових і відсоткових співвідношень, які могли використовувати в продукті, однак це не означає, що їх у цей продукт клали.

То з чого робили варену ковбасу по 2.20?

Якщо в ГОСТ вказувалося, що ковбаса повинна містити 75% м’яса, то в примітках до нього (а вони були дуже великі) писали, чим можна це м’ясо замінити. Перелік звучить не дуже апетитно — виварені кістки, крохмаль та харчова плазма. Саме ці "продукти" і клали в ковбасу по 2,20, але ніяк не м’ясо.

А ось ще один приклад ГОСТ 23670-79 від 1979 року в редакції 1980 року (варена ковбаса та сосиски): "Допускається замість яловичини, свинини, баранини спільне використання стабілізатора білкового, маси м’ясної яловичої або свини, або баранячої, харчової крові, крохмалю або борошна пшеничного".

Радянську ковбасу по 2:20 навряд чи можна було назвати якісною

А все це означає лише одне — у ковбасі по 2.20 могло не бути взагалі ніякого м’яса, а в деяких випадках давали його всього 10-20%.

Заради справедливості блогер зазначає, що ковбасу з 75% м’яса таки виготовляли, проте лише для "спецзамовлень" радянської номенклатури, а доступна вона була лише у дуже вузьких колах чиновників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в СРСР проблеми з харчовими продуктами були не лише через їх склад — деякі товари, зокрема овочі, фрукти або цукерки, не можна було купити через тотальний дефіцит.