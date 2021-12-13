Умер режиссер Сергей Соловьев: чем он известен

Причиной смерти называют тяжелую болезнь.

Российский и советский режиссер, сценарист и актер Сергей Соловьев ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Как сообщает Интерфакс, причиной смерти является тяжелая болезнь.

Он стал известен за работу над многими фильмами, среди которых "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства", "Спасатель" и другие.

По информации Mash, в январе 2021 года он попадал в больницу с инфильтратом нижних конечностей, тогда ему была проведена экстренная операция. Кроме того у него был диагностирован диабет.

Как режиссер он дебютировал в 1969 году, лента получила название "Семейное счастье" и являлась экранизацией работ Антона Чехова. А первый его полнометражный фильм "Егор Булычев и другие" был выпущен в 1971 году.

Также он читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссёров и даже входил в состав жюри Венецианского кинофестиваля.

Мужчина родился в 1944 году в городе Кемь, что в Карелии. За жизнь был трижды женат, однако последний брак развалился еще в 1989 году. Имеет двух детей.

Как сообщалось ранее, 6 декабря из жизни ушел основатель и фронтмен популярной во времена СССР группы Omega Янош Кобор. Последние дни своей жизни мужчина провел в отделении для больных коронавирусом и был подключен к аппарату ИВЛ.