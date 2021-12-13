Помер режисер Сергій Соловйов: чим він відомий

Причиною смерті називають тяжку хворобу.

Російський та радянський режисер, сценарист та актор Сергій Соловйов пішов із життя у віці 77 років.

Як повідомляє Інтерфакс, причиною смерті є тяжка хвороба.

Він став відомий за роботу над багатьма фільмами, серед яких "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства", "Рятувальник" та інші.

За інформацією Mash, у січні 2021 року він потрапляв до лікарні з інфільтратом нижніх кінцівок, тоді йому було проведено екстрену операцію. Крім того, у нього був діагностований діабет.

Як режисер він дебютував у 1969 році, стрічка отримала назву "Сімейне щастя" та була екранізацією робіт Антона Чехова. А перший його повнометражний фільм "Єгор Буличов та інші" було випущено у 1971 році.

Також він читав лекції на Вищих курсах сценаристів та режисерів і навіть входив до складу журі Венеціанського кінофестивалю.

Чоловік народився 1944 року в місті Кемь, що в Карелії. За життя був тричі одружений, проте останній шлюб розвалився ще 1989 року. Має двох дітей.

Як повідомлялося раніше, 6 грудня з життя пішов засновник і фронтмен популярної за часів СРСР групи Omega Янош Кобор. Останні дні свого життя чоловік провів у відділенні для хворих на коронавірус і був підключений до апарату ШВЛ.