Рус

Помер режисер Сергій Соловйов: чим він відомий

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
187
Сергій Соловйов Новина оновлена 13 грудня 2021, 19:18
Сергій Соловйов

Причиною смерті називають тяжку хворобу.

Російський та радянський режисер, сценарист та актор Сергій Соловйов пішов із життя у віці 77 років.

Як повідомляє Інтерфакс, причиною смерті є тяжка хвороба.

Він став відомий за роботу над багатьма фільмами, серед яких "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства", "Рятувальник" та інші.

За інформацією Mash, у січні 2021 року він потрапляв до лікарні з інфільтратом нижніх кінцівок, тоді йому було проведено екстрену операцію. Крім того, у нього був діагностований діабет.

Як режисер він дебютував у 1969 році, стрічка отримала назву "Сімейне щастя" та була екранізацією робіт Антона Чехова. А перший його повнометражний фільм "Єгор Буличов та інші" було випущено у 1971 році.

Також він читав лекції на Вищих курсах сценаристів та режисерів і навіть входив до складу журі Венеціанського кінофестивалю.

Чоловік народився 1944 року в місті Кемь, що в Карелії. За життя був тричі одружений, проте останній шлюб розвалився ще 1989 року. Має двох дітей.

Як повідомлялося раніше, 6 грудня з життя пішов засновник і фронтмен популярної за часів СРСР групи Omega Янош Кобор. Останні дні свого життя чоловік провів у відділенні для хворих на коронавірус і був підключений до апарату ШВЛ.

Теги:
#Помер #Режисер
Російські війська
Україна
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще дві області залишають "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі