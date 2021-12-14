15 признаков, которые выдадут гостям плохую хозяйку

Если вы будете регулярно убираться в квартире, то вам не придется краснеть во время внезапных визитов гостей

Иногда гости приходят очень неожиданно и ваш дом может быть неподготовленным к их визиту. Правда, есть вещи, которые бросаются в глаза в первую очередь. В частности, стоит вытереть разводы и отпечатки пальцев с мебели, а также посмотреть в каком состоянии коврик у двери.

Об этом пишет Design-homes.

1. Входная дверь

Каждая квартира начинается с входной двери, и гости всегда обращают на нее внимание. Стоит проверить, нет ли на ней разводов и отпечатков пальцев.

2. Прихожая

Открыв входную дверь, гости окажутся в прихожей. Из этой комнаты стоит убрать лишние вещи, чтобы было место для обуви и одежды гостей.

3.Запах

Несмотря на идеальную чистоту в доме, все впечатление может испортить неприятный запах. Если вы не уверены в том, что в вашей квартире приятно пахнет, воспользуйтесь освежителем воздуха или поставьте в прихожей аромадифузор (емкость с эфирным маслом, в которую ставят палочки).

4. Зеркала

Вряд ли в мире есть человек, который может пройти мимо зеркала и не посмотреться в него. Поэтому стоит регулярно протирать его.

5. Чистота сантехники

Когда гости попадают в ванную комнату, в первую очередь они обращают внимание на состояние сантехники. В свою очередь чистая и сияющая раковина обязательно бросится в глаза и оставит приятное впечатление.

6. Мыло

Если гости захотят помыть руки, то им неприятно будет пользоваться расплывшимся куском или обмылком, также аккуратно должен выглядеть диспенсер, если вы предпочитаете жидкое мыло.

7. Полотенца

Важно, чтобы на вешалке в ванной всегда были свежие полотенца, которыми смогут воспользоваться гости. Для вас это может показаться мелочью, у посетителей вашего дома обязательно останется приятное впечатление.

8. Плита

Часто люди отдают предпочтение уютным посиделкам на кухне, и в таком случае ваша плита обязательно попадет в поле зрение гостей, поэтому после приготовления блюд, обязательно стоит ее протереть.

9. Кухонный гарнитур

Кухонный гарнитур, как и плита, всегда попадает в поле зрения гостей. Пятна и разводы могут создать впечатление, что вы плохая хозяйка. В то же время, если всегда поддерживать кухню в чистоте, то вам не придется тратить много времени на уборку перед приходом гостей.

10. Кухонный стол

Когда вы приглашаете гостей за стол, стоит побеспокоиться о том, чтобы на нем не было лишних предметов и всем было удобно за ним расположиться.

11. Посуда

Даже самые изысканные блюда будут выглядеть плохо на посуде с разводами. Тем более, от капель воды, которые оставляют следы на посуде после высыхания, очень легко избавиться.

12. Книжный шкаф

На полках шкафов стоит регулярно протирать пыль и убирать с них лишние предметы, а книги всегда стоит ровно расставлять.

13. Телевизор

Даже телевизор последней модели будет выглядеть плохо, если на нем будет толстый слой пыли и разводы. Тем более, от этого легко избавиться легким движением руки с тряпкой.

14. Мягкая мебель

Диваны и кресла намного быстрее пачкаются, когда в доме живут домашние животные или дети. Поэтому перед приходом гостей стоит избавиться от крошек, волос и шерсти на мягкой мебели.

15. Ковры

Больше, чем на мягкой мебели пыль, шерсть и крошки остаются только на коврах. Гости обязательно обратят внимание, если на ваших коврах будет мусор, да и вам самим это наверняка будет доставлять дискомфорт, поэтому старайтесь регулярно его пылесосить.

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