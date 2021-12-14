15 ознак, які видадуть гостям погану господиню

Якщо ви будете регулярно прибирати в квартирі, то вам не доведеться червоніти під час раптових візитів гостей

Іноді гості приходять дуже несподівано і ваш будинок може бути непідготовленим до їхнього візиту. Щоправда, є речі, які кидаються у вічі насамперед. Зокрема, варто витерти плями та відбитки пальців з меблів, а також подивитися в якому стані килимок біля дверей.

Про це пише Design-homes.

1. Вхідні двері

Кожна квартира починається із вхідних дверей, і гості завжди звертають на них увагу. Варто перевірити, чи на них немає розводів і відбитків пальців.

2. Передпокій

Відкривши вхідні двері, гості опиняться у передпокої. З цієї кімнати варто забрати зайві речі, щоб було місце для взуття та одягу гостей.

3.Запах

Незважаючи на ідеальну чистоту у будинку, все враження може зіпсувати неприємний запах. Якщо ви не впевнені в тому, що у вашій квартирі приємно пахне, скористайтеся освіжувачем повітря або поставте в передпокої аромадифузор (ємність з ефірною олією, в яку ставлять палички).

4. Дзеркала

Навряд чи у світі є людина, яка може пройти повз дзеркало і не подивитися в нього. Тому варто регулярно протирати його.

5. Чистота сантехніки

Коли гості потрапляють до ванної кімнати, насамперед вони звертають увагу на стан сантехніки. У свою чергу чиста та сяюча раковина обов’язково кинеться у вічі та залишить приємне враження.

6. Мило

Якщо гості захочуть помити руки, то їм неприємно буде користуватися шматком, що розплився або обмилком, також акуратно повинен виглядати диспенсер, якщо ви віддаєте перевагу рідкому милу.

7. Рушники

Важливо, щоб на вішалці у ванній кімнаті завжди були свіжі рушники, якими зможуть скористатися гості. Вам це може здатися дрібницею, у відвідувачів вашого будинку обов’язково залишиться приємне враження.

8. Плита

Часто люди віддають перевагу затишним посиденькам на кухні, і в такому випадку ваша плита обов’язково потрапить у поле зору гостей, тому після приготування страв обов’язково варто її протерти.

9. Кухонний гарнітур

Кухонний гарнітур, як і плита завжди потрапляє в поле зору гостей. Плями можуть створити враження, що ви погана господиня. У той же час, якщо завжди підтримувати кухню в чистоті, то вам не доведеться витрачати багато часу на прибирання перед приходом гостей.

10. Кухонний стіл

Коли ви запрошуєте гостей за стіл, варто подбати про те, щоб на ньому не було зайвих предметів і всім було зручно за ним розташуватися.

11. Посуд

Навіть найвишуканіші страви виглядатимуть погано на посуді з плямами. Тим більше, крапель води, які залишають сліди на посуді після висихання, дуже легко позбутися.

12. Книжкова шафа

На полицях шаф варто регулярно протирати пил і прибирати з них зайві предмети, а книги завжди варто рівно розставляти.

13. Телевізор

Навіть телевізор останньої моделі виглядатиме погано, якщо на ньому буде товстий шар пилу та плями. Тим більше, цього легко позбутися легким рухом руки з ганчіркою.

14. М’які меблі

Дивани та крісла набагато швидше брудняться, коли в будинку живуть домашні тварини чи діти. Тому перед приходом гостей варто позбавитися від крихт, волосся та вовни на м’яких меблях.

15. Килими

Більше, ніж на м’яких меблях пил, шерсть і крихти залишаються лише на килимах. Гості обов’язково звернуть увагу, якщо на ваших килимах буде сміття, та й вам самим це напевно доставлятиме дискомфорт, тому намагайтеся регулярно його пилососити.

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