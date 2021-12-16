Укр

Украинская Рапунцель не стриглась 30 лет: как выглядит девушка (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Длинна волос девушки достигает 167 сантиметров Новость обновлена 16 декабря 2021, 09:52
Длинна волос девушки достигает 167 сантиметров

За такую шевелюру девушка благодарит генетику и свою маму

Ухоженные и здоровые волосы — мечта чуть ли не каждой девушки, однако далеко не всем удается вырастить желаемую косу до пояса. Чего точно не скажешь об украинской Рапунцель Алле Перковой, у которой волосы длиной в 167 сантиметров.

Судя по профилю девушки в Instagram, у нее довольна большая аудитория — за ее жизнью в соцсети следят почти 40 тысяч подписчиков. Алла Перкова работает моделью и регулярно делится секретами здоровья волос и вариантами причесок, а в описании ее профиля указано: "Первая Рапунцель Украины с 2011 года".

По словам 38-летней Аллы, ножницы не касались ее волос на протяжении 30 лет, а последний раз она делала стрижку, когда ей было всего 12. Длинна волос украинской Рапунцель составляет 167 сантиметров при росте в 160 см.

Шевелюра девушки составляет 167 сантиметров
Шевелюра девушки составляет 167 сантиметров

Со своими волосами девушка справляется довольно легко. Говорит, что умеет делать больше 50 разных причесок. Мытье головы занимает у модели около 10 минут, а вот высушить шевелюру девушке удается за пол часа.

К слову, Алла Перкова говорит что такой красотой обязана своей маме и прекрасным генам.

"Моей маме 79 лет и она просто воплощение женственности и красоты. У нее очень густые и длинные волосы. Я благодарна ей за то, что она научила меня правильно заботиться о своих волосах".

Девушкам, которые мечтают вырастить здоровые длинные волосы, Рапунцель советует выбросить всю химию в ванной и перестать нервничать.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему зимой выпадают волосы и как это предотвратить.

Теги:
#Здоровье #Рекорд #Прически #Волосы
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Украина
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Категория
Средний возраст пользователей Pornhub - 37 лет.
В Украине резко подскочил спрос на "русское" порно (инфографика от Pornhub)
Дата публикации
Категория
Дорогой подарок за вакцинацию
На Закарпатье мужчина получил внедорожник за вакцинацию: как так получилось (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцев возмутили как некоторые ведущие, так и закадровый текст к видео
Канал "Рада" оправдался за странный промо-ролик: что в нем было (видео)
Дата публикации
Категория
Карантин продлили еще на почти 4 месяца
В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать