Українська Рапунцель не стриглася 30 років: як виглядає дівчина (фото)

За таку шевелюру дівчина дякує генетиці та своїй мамі

Доглянуте і здорове волосся — мрія майже кожної дівчини, проте далеко не всім вдається виростити бажану косу до пояса. Чого точно не скажеш про українську Рапунцель Аллу Перкову, у якої волосся завдовжки 167 сантиметрів.

Судячи з профілю дівчини в Instagram, вона має велику аудиторією — за її життям у соцмережі стежать майже 40 тисяч передплатників. Алла Перкова працює моделлю та регулярно ділиться секретами здоров’я волосся та варіантами зачісок, а в описі її профілю зазначено: "Перша Рапунцель України з 2011 року".

За словами 38-річної Алли, ножиці не торкалися її волосся протягом 30 років, а востаннє вона робила стрижку, коли їй було лише 12. Довжина волосся української Рапунцель становить 167 сантиметрів при зрості 160 см.

Шевелюра дівчини складає 167 сантиметрів

Зі своїм волоссям дівчина справляється досить легко. Говорить, що вміє робити понад 50 різних зачісок. Миття голови займає у моделі близько 10 хвилин, а ось висушити шевелюру дівчині вдається за пів години.

До речі, Алла Перкова каже, що такою красою зобов’язана своїй мамі та прекрасним генам.

"Моїй мамі 79 років і вона просто втілення жіночності й краси. У неї дуже густе і довге волосся. Я вдячна їй за те, що вона навчила мене правильно дбати про своє волосся".

Дівчатам, які мріють виростити здорове довге волосся, Рапунцель радить викинути всю хімію у ванній та перестати нервувати.

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