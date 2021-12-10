Чому зимою випадає волосся та як цьому запобігти - поради експерта

Експерти назвали можливі причини втрати волосся

Незалежно від віку та статі про здорові та густі локони мріє кожен. Але існує багато чинників, які можуть повпливати на здоров`я волосяного покриву та спричинити облисіння. Найголовнішими причинами його втрати фахівці вважають дефіцит вітамінів D і B12.

Як пише британське видання Mirror, втрата волосся може бути зумовлена генетичною схильністю, постійним стресом або гормональним дисбалансом.

Обмежена кількість вітаміну D в організмі людини все ж вважається одним з найпоширеніших факторів випадання волосся як у чоловіків, так і у жінок. Особливо помітним це стає у зимову пору, коли сонячного світла — головного "постачальника" цього вітаміну, ми отримуємо вкрай мало.

Зазначається, що лише 30 хвилин від сонячними променями заміняють 10 мікрограмів вітаміну D, який так потрібен для посилення імунітету, зміцнення кісток та збереження здоровʼя волосся.

За словами засновника скандинавського бренду доглядових продуктів для волосся New Nordic Карла Крістіана, якщо в організмі не вистачає вітаміну D, то до раціону необхідно включати жирну рибу, червоне мʼясо, жовтки яєць, а також не нехтувати різними харчовими добавками.

Окрім цього спеціаліст радить робити масаж голови під час душу, аби очистити шкіру від жиру та відмерлих клітин, і таким чином самостійно стимулювати ріст волосків.

Також втрату волосся повʼязують із дефіцитом вітаміну тваринного походження B12. Саме через його обмежену кількість в організмі волосся може стати ламким. Поповнити білок можна додавши до раціону нежирне мʼясо, яйця, рибу, нежирний сир, зернятка кіноа, горіхи і тофу.

Якщо ж ви дотримуєтесь вегетаріанського типу харчування, то B12 можна отримати з харчових добавок.

Також нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, які поради по догляду за волоссям вважають шкідливими та як зберегти його гарний вигляд за допомогою простих методів.