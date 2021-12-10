Почему зимой выпадают волосы и как это предотвратить — советы эксперта

Эксперты назвали возможные причины потери волос

Независимо от возраста и пола о здоровых и густых локонах мечтает каждый. Но существует много факторов, которые могут повлиять на здоровье волосяного покрова и вызвать облысение. Главными причинами его потери специалисты считают дефицит витаминов D и B12.

Как пишет британское издание Mirror, потеря волос может быть обусловлена генетической предрасположенностью, постоянным стрессом или гормональным дисбалансом.

Ограниченное количество витамина D в организме человека все же считается одним из наиболее распространенных факторов выпадения волос как у мужчин, так и у женщин. Особенно заметным это становится в зимнюю пору, когда солнечного света – главного "поставщика" этого витамина, мы получаем крайне мало.

Отмечается, что только 30 минут под солнечными лучами заменяют 10 микрограммов витамина D, который так необходим для усиления иммунитета, укрепления костей и сохранения здоровья волос.

По словам основателя скандинавского бренда уходовых продуктов для волос New Nordic Карла Кристиана, если в организме не хватает витамина D, то в рацион необходимо включать жирную рыбу, красное мясо, желтки яиц, а также не пренебрегать разными пищевыми добавками.

Кроме того, специалист советует делать массаж головы во время душа, чтобы очистить кожу от жира и отмерших клеток, и, таким образом, самостоятельно стимулировать рост волосков.

Также потерю волос связывают с дефицитом витамина животного происхождения B12. Именно из-за его ограниченного количества в организме волосы могут стать ломкими. Пополнить белок можно, добавив в рацион нежирное мясо, яйца, рыбу, нежирный сыр, зернышки киноа, орехи и тофу.

Если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания, то B12 можно получить из пищевых добавок.

Также напомним, что ранее "Телеграф" писал, какие советы по уходу за волосами считают вредными и как сохранить их красивый вид с помощью простых методов.