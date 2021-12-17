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Умерла актриса из "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
50
Скончалась Елена Наумкина Новость обновлена 17 декабря 2021, 16:07
Скончалась Елена Наумкина

Елена Наумкина большую часть жизни посвятила театру

В четверг, 16 декабря умерла российская актриса Елена Наумкина, известная благодаря фильму фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Актрисе было 73 года.

 Об этом сообщает портал "Кино-Театр.ру".

Елена Наумкина сыграла роль буфетчицы в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", но ее не упоминали в титрах. Она снималась в главной роли в короткометражном фильме "Рудольфио". Ее можно было увидеть в главных ролях в таких фильмах: "Сумка инкассатора" (1977 г.), "Дом у кольцевой дороги" и "Ожидание" (1980 г.). Наумкина также снималась кинокартине "Возвращение Будулая" и других.

Актриса в 1971 году закончила Высшее театральное училище им. Бориса Щукина. В период с 1973 по 2007 год она работала в труппе Московского художественного театра.

Ранее "Телеграф" писал, что 13 декабря на 78-м году жизни умер известный российский режиссер, сценарист и актер Сергей Соловьев. Он был известен благодаря работе над множеством кинокартин, среди которых н "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Сто дней после детства", "Спасатель" и другие.

Теги:
#Актриса #Умерла #Ирония судьбы или С легким паром #Альманах 2021
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