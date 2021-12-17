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Померла акторка з "Іронії долі, або З легкою парою!"

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Померла Олена Наумкіна Новина оновлена 17 грудня 2021, 16:07
Померла Олена Наумкіна

Олена Наумкіна більшу частину життя присвятила театру

У четвер, 16 грудня померла російська актриса Олена Наумкіна, відома завдяки фільму "Іронія долі, або З легкою парою!". Акторці було 73 роки.

Про це повідомляє портал Кіно-Театр.ру.

Олена Наумкіна зіграла роль буфетниці у фільмі "Іронія долі, або З легкою парою!", але її не згадували у титрах. Вона знімалася у головній ролі у короткометражному фільмі "Рудольфіо". Її можна було побачити в головних ролях у таких фільмах: "Сумка інкасатора" (1977 р.), "Будинок біля кільцевої дороги" та "Очікування" (1980 р.). Наумкіна також знімалася в кінокартині "Повернення Будулая" та інших.

Актриса у 1971 році закінчила Вищу театральне училище ім. Бориса Щукіна. У період із 1973 по 2007 рік вона працювала у трупі Московського художнього театру.

Раніше "Телеграф" писав, що 13 грудня на 78-му році життя помер відомий російський режисер, сценарист та актор Сергій Соловйов. Він був відомий завдяки роботі над безліччю кінокартин, серед яких "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства", "Рятувальник" та інші.

Теги:
#Актриса #Померла #Іронія долі або з легким паром #Альманах 2021
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