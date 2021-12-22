Гуф женился во второй раз: что известно об избраннице рэпера

Вторая супруга Гуфа на 17 лет моложе рэпера

Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) 21 декабря женился во второй раз. Избранницей 42-летнего музыканта стала 25-летняя танцовщица и модель Юлия Королева.

Девушка рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Гуф женился на Юлии Королевой

Кто такая Юлия Королева

Супруга Гуфа родилась 31 января 1996 года в Ханты-Мансийском автономном округе. В начале карьеры девушка работала танцовщицей гоу-гоу во время боксерских матчей в Челябинске и Сочи.

Информацию о девушке публикует ресурс 24СМИ.

Настоящая фамилия Юлии Королевой – Ковпак. Девушка взяла псевдоним, когда переехала в Москву и уже с этой фамилией снималась в рекламе Milky Way, а также рекламировала одежду бренда Lu Gang, который принадлежит Долматову.

В 2019 году Королева открыла салон красоты Style By Koroleva и стала основательницей бренд одежды Bech Clothes.

Отношения Королевой и Гуфа

Отношения Юлии Королевой и Гуфа начались в октябре 2019 года. Впервые о романе стало известно в 2020 году, когда модель опубликовала на своей странице в Instagram совместные фото с отдыха на Мальдивах.

О том, что Алексей Долматов сделал возлюбленной предложение, стало известно в начале ноября 2021 года – девушка рассказала об этом на своей странице в соцсети и показала кольцо на видео.

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