Гуф одружився вдруге: що відомо про обраницю репера
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Друга дружина Гуфа на 17 років молодша за репера
Російський реп-виконавець Гуф (справжнє ім’я – Олексій Долматов) 21 грудня одружився вдруге. Обраницею 42-річного музиканта стала 25-річна танцівниця та модель Юлія Корольова.
Дівчина розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.
Хто така Юлія Корольова
Дружина Гуфа народилася 31 січня 1996 року у Ханти-Мансійському автономному окрузі. На початку кар’єри дівчина працювала танцівницею гоу-гоу під час боксерських матчів у Челябінську та Сочі.
Інформацію про дівчину публікує ресурс 24 ЗМІ.
Справжнє прізвище Юлії Корольової – Ковпак. Дівчина взяла псевдонім, коли переїхала до Москви і вже з ним знімалася в рекламі Milky Way, а також рекламувала одяг бренду Lu Gang, який належить Долматову.
У 2019 році Королева відкрила салон краси Style By Koroleva та стала засновницею бренду одягу Bech Clothes.
Стосунки Корольової та Гуфа
Стосунки Юлії Корольової та Гуфа розпочалися у жовтні 2019 року. Вперше про роман стало відомо 2020 року, коли модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільні фото з відпочинку на Мальдівах.
Про те, що Олексій Долматов зробив коханій пропозицію, стало відомо на початку листопада 2021 року – дівчина розповіла про це на своїй сторінці у соцмережі та показала обручку на відео.
Раніше "Телеграф" писав, що російський співак Григорій Лепс розлучився з дружиною Ганною Шапликовою.
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