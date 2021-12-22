Гуф одружився вдруге: що відомо про обраницю репера

Друга дружина Гуфа на 17 років молодша за репера

Російський реп-виконавець Гуф (справжнє ім’я – Олексій Долматов) 21 грудня одружився вдруге. Обраницею 42-річного музиканта стала 25-річна танцівниця та модель Юлія Корольова.

Дівчина розповіла про це на своїй сторінці в Instagram.

Гуф одружився з Юлією Корольовою

Хто така Юлія Корольова

Дружина Гуфа народилася 31 січня 1996 року у Ханти-Мансійському автономному окрузі. На початку кар’єри дівчина працювала танцівницею гоу-гоу під час боксерських матчів у Челябінську та Сочі.

Інформацію про дівчину публікує ресурс 24 ЗМІ.

Справжнє прізвище Юлії Корольової – Ковпак. Дівчина взяла псевдонім, коли переїхала до Москви і вже з ним знімалася в рекламі Milky Way, а також рекламувала одяг бренду Lu Gang, який належить Долматову.

У 2019 році Королева відкрила салон краси Style By Koroleva та стала засновницею бренду одягу Bech Clothes.

Стосунки Корольової та Гуфа

Стосунки Юлії Корольової та Гуфа розпочалися у жовтні 2019 року. Вперше про роман стало відомо 2020 року, коли модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільні фото з відпочинку на Мальдівах.

Про те, що Олексій Долматов зробив коханій пропозицію, стало відомо на початку листопада 2021 року – дівчина розповіла про це на своїй сторінці у соцмережі та показала обручку на відео.

Раніше "Телеграф" писав, що російський співак Григорій Лепс розлучився з дружиною Ганною Шапликовою.