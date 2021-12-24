В России умер актер, игравший в "Приключениях Шерлока Холмса" и "Бандитском Петербурге"
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Мужчина скончался от коронавируса.
В столице России в возрасте 95 лет скончался известный советский и российский актер Владимир Татосов.
Об этом информирует Газета.ru.
Татосов родился в 1926 году в Москве. С 40-х годов он начал сниматься в лентах "Ленфильма", а также играть в театральных спектаклях.
Всего он принял участие в съемках около 70 фильмов и сериалов, где в основном играл второстепенные роли. Среди таковых "Соломенная шляпка" (Феликс, слуга Фадинара), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (барон фон Хёрлинг), "Бандитский Петербург" (Моисей Лазаревич Гутман), "Улица разбитых фонарей" (Павел Борисов "Дуплет") и другие.
Кроме того, он занимался озвучкой фильмов. В 1991 году его наградили звание заслуженного артиста РСФСР.
Издание РБК сообщило, что актер незадолго до смерти заразился коронавирусом.
"У него была онкология. Он заразился ковидом, и на фоне онкологии, видимо, прогрессировало это все", — сказала первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Как сообщалось ранее, на днях скончался режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства" и другие.
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