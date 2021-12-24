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У Росії помер актор, який грав у "Пригодах Шерлока Холмса" та "Бандитському Петербурзі"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Татосов Новина оновлена 24 грудня 2021, 19:16
Володимир Татосов

Чоловік помер від коронавірусу.

У столиці Росії у віці 95 років помер відомий радянський та російський актор Володимир Татосов.

Про це інформує Газета.ru.

Татосов народився 1926 року у Москві. З 40-х років він почав зніматися у стрічках "Ленфільму", а також грати у театральних спектаклях.

Загалом він взяв участь у зйомках близько 70 фільмів та серіалів, де здебільшого грав другорядні ролі. Серед таких "Солом’яний капелюшок" (Фелікс, слуга Фадинара), "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" (барон фон Герлінг), "Бандитський Петербург" (Мойсей Лазаревич Гутман), "Вулиця розбитих ліхтарів" (Павло Борисов "Дуплет) та інші.

Крім того, він займався озвученням фільмів. 1991 року його нагородили звання заслуженого артиста РРФСР.

Видання РБК повідомило, що актор незадовго до смерті заразився коронавірусом.

"У нього була онкологія. Він заразився ковідом, і на тлі онкології, мабуть, прогресувало це все", — сказала перший заступник голови комітету з питань культури Держдуми Олена Драпеко.

Як повідомлялося раніше, днями помер режисер Сергій Соловйов, який зняв фільми "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства" та інші.

Теги:
#Росія #Смерть #Актор #Коронавірус
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