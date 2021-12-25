Вакарчук в новогоднюю ночь споет перед российским миллиардером за баснословный гонорар, — СМИ

Как сообщает СМИ, за выступление во время праздника Вакарчук получит €220 000.

Заслуженный артист Украины Святослав Вакарчук, лидер одной из самых популярных украинских рок-групп "Океан Эльзы" и экс-руководитель партии "Голос" в грядущую новогоднюю ночь выступит с концертом на закрытой вечеринке российского миллиардера Юрия Шефлера, сообщает издание "Страна".

Бизнесмен не пожалел для украинского певца гонорар в размере 220 тысяч евро.

Согласно информации СМИ, проведение частного развлекательного мероприятия состоится на одном из популярных латвийских курортов – в Юрмале, то есть дома у Шефлера.

Шефлер – владелец группы "SPI International", являющийся одним из крупнейших производителей водки, входит в список самых богатых россиян. Состояние бизнесмена, которого в народе называют "водочным королем", составляет 1,6 миллиарда долларов.

Самый известный продукт миллиардера – это водка "Столичная".

Отметим, что в течение длительного времени Шефлер судился с российскими властями из-за своих водочных брендов. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, после чего бизнесмен уехал за границу, из-за чего его объявили в международный розыск. В 2018 году предпринимателю "повезло" попасть под амнистию, так что все заведенные на него дела закрыли, а розыск отменили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Святослав Вакарчук попал в список звезд, которые не смогли уберечь многолетний брак и развелись в 2021 году. Как известно, фронтмен был женат на Ляле Фонаревой в течение двадцати лет.