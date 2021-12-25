Вакарчук у новорічну ніч заспіває перед російським мільярдером за нечуваний гонорар, - ЗМІ

Як повідомляє ЗМІ, за виступ під час свята Вакарчук отримає €220 000

Заслужений артист України Святослав Вакарчук, лідер одного з найпопулярніших українських рок-гуртів "Океан Ельзи" та екс-керівник партії "Голос" у прийдешню новорічну ніч виступить із концертом на закритій вечірці російського мільярдера Юрія Шефлера, повідомляє видання "Страна".

Бізнесмен не пожалкував для українського співака гонорар у розмірі 220 тисяч євро.

Згідно з інформацією ЗМІ, проведення приватного розважального заходу відбудеться на одному з популярних латвійських курортів — у Юрмалі, тобто вдома у Шефлера.

Шефлер — власник групи "S.P.I. International", який є одним з найбільших виробників горілки, входить до списку найбагатших росіян. Статки бізнесмена, якого в народі називають "горілчаним королем", складають 1,6 мільярда доларів.

Найвідоміший продукт мільярдера — це горілка "Столічная".

Відзначимо, що упродовж тривалого часу Шефлер судився з російською владою через свої горілчані бренди. Проти нього було порушено кілька кримінальних справ, після чого бізнесмен виїхав за кордон через що його оголосили у міжнародний розшук. У 2018 році підприємцеві "поталанило" потрапити під амністію, тож усі заведені на нього справи закрили, а розшук скасували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Святослав Вакарчук потрапив до списку зірок, які не змогли вберегти багаторічний шлюб і розлучилися у 2021 році. Як відомо, фронтмен був одружений із Лялею Фонарьовою упродовж двадцяти років.