Секреты молодости Джареда Лето: как певцу удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста

Сложно поверить, но Джареду Лето уже 50 лет.

Популярный американский музыкант, актер, солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето 26 декабря отмечает юбилей — артисту исполнилось 50 лет. Согласитесь, глядя на Джареда не скажешь, что он настолько "взрослый": выглядит он как минимум на 20 лет моложе.

Поклонники музыканта не раз шутили, что Лето наверняка знает секрет вечной молодости, ведь время над ним вообще не властно. Последние 20 лет, он практически не меняется, исключение лишь образы для фильмов. Оказывается, у Джареда Лето таки есть несколько секретов, которые позволяют ему оставаться молодым.

Как быть вечно молодым по "методу" Джареда Лето

Табу на алкоголь и сигареты. Джаред Лето полностью отказался от алкоголя и никотина.

Джаред Лето полностью отказался от алкоголя и никотина. Здоровый полноценный сон. Артист считает, что сон — это главная причина его крепкого здоровья.

Артист считает, что сон — это главная причина его крепкого здоровья. Активная прокрастинация. Джаред Лето считает, что, помимо сна и отдыха, важна и смена деятельности, ведь так легче избежать различных стрессов, меланхолии и ненужных пристрастий.

Джаред Лето считает, что, помимо сна и отдыха, важна и смена деятельности, ведь так легче избежать различных стрессов, меланхолии и ненужных пристрастий. Активности на свежем воздухе . Джаред ведет активный образ жизни и увлекается спортом. Он занимается йогой, хайкингом и экстремальными видами спорта.

. Джаред ведет активный образ жизни и увлекается спортом. Он занимается йогой, хайкингом и экстремальными видами спорта. Отказ от животной пищи. Джаред — вегетарианец. Он уже 20 лет не употребляет мясо и молочные продукты, а еще отказался от соли и сахара. Основу его рациона составляют пророщенные зерна и несоленые орехи.

Джаред — вегетарианец. Он уже 20 лет не употребляет мясо и молочные продукты, а еще отказался от соли и сахара. Основу его рациона составляют пророщенные зерна и несоленые орехи. Ощущение внутренней свободы. Ежедневная медитация и осознанный взгляд на жизнь — это жизненная философия Джареда Лето.

Стоит отметить, что Джаред — гермофоб. Он боится бактерий и микробов, поэтому не любит здороваться за руку, что тоже в некой мере оберегает его здоровье.

Как менялся с возрастом Джаред Лето

Ранее "Телеграф" писал о голливудских знаменитостях, на которых время и возраст никак не влияет: они как будто не стареют.