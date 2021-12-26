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Секрети молодості Джареда Лето: як співаку вдається виглядати на 20 років молодше свого віку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Джаред Лето – одна із найепатажніших знаменитостей шоубізнесу. Новина оновлена 26 грудня 2021, 13:38
Джаред Лето – одна із найепатажніших знаменитостей шоубізнесу.

Важко повірити, але Джареду Лето вже 50 років.

Популярний американський музикант, актор, соліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето 26 грудня відзначає ювілей – артисту виповнилося 50 років. Погодьтеся, дивлячись на Джареда не скажеш, що він настільки "дорослий": виглядає він як мінімум на 20 років молодшим.

Шанувальники музиканта не раз жартували, що Лето, напевно, знає секрет вічної молодості, адже час над ним взагалі не владний. Останні 20 років він практично не змінюється, виняток лише образи для фільмів. Виявляється, у Джареда Лето таки є кілька секретів, які дозволяють йому залишатися молодим.

Як бути вічно молодим за "методом" Джареда Лето

  • Табу на алкоголь та сигарети. Джаред Лето повністю відмовився від алкоголю та нікотину.
  • Здоровий повноцінний сон. Артист вважає, що сон це головна причина його міцного здоров’я.
  • Активна прокрастинація. Джаред Лето вважає, що, крім сну та відпочинку, важлива і зміна діяльності, адже так легше уникнути різних стресів, меланхолії та непотрібних уподобань.
  • Активності на свіжому повітрі. Джаред веде активний спосіб життя та захоплюється спортом. Він займається йогою, хайкінгом та екстремальними видами спорту.
  • Відмова від тваринної їжі. Джаред – вегетаріанець. Він уже 20 років не вживає м’ясо та молочні продукти, а ще відмовився від солі та цукру. Основу його раціону складають пророщені зерна та несолоні горіхи.
  • Відчуття внутрішньої волі. Щоденна медитація та усвідомлений погляд на життя – це життєва філософія Джареда Лето.

Джаред — гермофоб. Він боїться бактерій і мікробів, тому не любить вітатися за руку, що теж певною мірою оберігає його здоров’я.

Як змінювався з віком Джаред Лето

Раніше "Телеграф" писав про голлівудських знаменитостей, на яких час і вік не впливає: вони ніби не старіють.

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#Джаред Лето
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