"Это кошка!" Видео с женщиной и "ребенком" из самолета завирусилось в сети

Женщина кормила грудью кошку в самолете. Но ненастоящую.

По сети разлетелось комичное видео, на котором женщина устроила скандал с проводниками на самолете из-за своего "ребенка".

Оригинальное видео было размещено в фейсбук-сообществе "The Gooch".

На кадрах видно, что один из находящихся в салоне мужчин позвал сотрудников авиакомпании, потому что увидел, как находящаяся с ним рядом женщина начала кормить грудью "ребенка" укрытого под одеялом. В один из моментов покрывало сдвинулось и мужчина смог заметить под ним, пушистую кошачью задницу.

Он начал заверять, что женщина кормит кота грудью, а у него аллергия на котов. Это привлекло внимание персонала самолета, но на просьбу показать ребенка женщина начала всячески отказываться.

В конечном итоге покрывало все же удалось снять и под ним действительно оказалась кошка. Но не настоящая, а плюшевая.

Поначалу женщина заверяла, что это ее служебное животное, которое помогает ей справиться с паническими атаками. А позже и вовсе начала заверять, что это не кошка, а рысь.

Пользователи сети эту историю без внимания оставить не смогли.

Издание NationalWorld выразило предположение, что вирусное видео было записано как пранк, но у него есть реальная предыстория, которая произошла еще в ноябре на одном из внутренних авиарейсов в США. Тогда одна из пассажирок действительно была замечена за кормлением настоящей кошки грудью и никак не реагировала на требование бортпроводников прекратить это.

Стоит отметить, что кормление грудью кошек это так себе затея, даже если очень хочется уложить ее спать. Для того чтобы пушистик спал ночью и не мешал своим хозяевам, есть другие более действенные способы.