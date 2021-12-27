"Це кішка!" Відео з жінкою та "дитиною" з літака завірусилося в мережі

Жінка годувала грудьми кішку в літаку. Але несправжню.

Мережею розлетілося комічне відео, на якому жінка влаштувала скандал із провідниками на літаку через свою "дитину".

Оригінальне відео було розміщено у фейсбук-спільноті "The Gooch".

На кадрах видно, що один з чоловіків, що перебувають у салоні, покликав співробітників авіакомпанії, тому що побачив, як жінка, яка з ним поруч, почала годувати грудьми "дитину" вкриту під ковдрою. В один з моментів покривало зрушилося і чоловік зміг помітити під ним пухнасту котячу дупу.

Він почав запевняти, що жінка годує кота грудьми, а в нього алергія на котів. Це привернуло увагу персоналу літака, але на прохання показати дитину жінка почала всіляко відмовлятися.

Зрештою покривало все ж таки вдалося зняти, а під ним справді опинилася кішка. Але не справжня, а плюшева.

Спочатку жінка запевняла, що це її службова тварина, яка допомагає їй упоратися з панічними атаками. А потім взагалі почала запевняти, що це не кішка, а рись.

Користувачі мережі цю історію залишили без уваги.

Видання NationalWorld висловило припущення, що вірусне відео було записане як пранк, але має реальну передісторію, яка відбулася ще в листопаді на одному з внутрішніх авіарейсів у США. Тоді одна з пасажирок справді була помічена за годуванням справжньої кішки грудьми та ніяк не реагувала на вимогу бортпровідників припинити це.

Годування грудьми кішок це так собі ідея, навіть якщо дуже хочеться укласти її спати. Для того, щоб пухнастик спав уночі й не заважав своїм господарям, є інші дієвіші способи.