Новогодний "парад планет": какие небесные тела можно увидеть и когда ждать звездопад Квадрантиды
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Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторые планеты оказываются по одну сторону от Солнца.
Конец 2021 года решил подарить людям немного "волшебства": жители планеты смогут понаблюдать за уникальным астрономическим явлением — парадом планет, во время которого можно увидеть сразу все планеты солнечной системы. Об этом сообщает издание jerseysbest.
Парад планет в декабре 2021: когда
С 27 декабря по 7 января на вечернем небе люди смогут наблюдать на небе выстроившиеся в одну линию Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венеру, а посмотреть на красную планету Марс можно будет с утра. Меркурий и Плутон в параде также участвуют, но их невозможно увидеть с Земли из-за сильно яркого Солнца.
Отмечается, что лучшее время для наблюдения начинается после 17:00 по заходу Солнца. Чтобы увидеть планеты, нужно повернуться лицом к юго-западу. Отметим, что планеты находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт, поэтому если вы хотите стать свидетелем этого явления вам лучше поторопиться.
Если хотите понаблюдать за красной планетой, то придется встать рано утром. Хорошая возможность увидеть Марс предоставится 31 декабря, в последнее утро года. Планета будет видна на юго-востоке в период с 6:30 до 7:00 утра.
Звездопад Квадрантиды
Новый 2022-й год также начнется с необычного астрономического явления: 3 января после полуночи на небе достигнет пика активности звездопад Квадрантиды. Отметим, что начался звездопад 28 декабря и продлится он до 12 января.
Ночью 3-го января метеорный поток наберет скорость до 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Чтобы рассмотреть звездопад, специалисты советуют повернуться в сторону северо-восточного горизонта неба, где будет располагаться радиант Квадрантид.
Напомним, что новогодний период — это период волшебства. Как правильно загадывать желания в это время, чтобы оно сбылось — смотрите в материале "Телеграфа".
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