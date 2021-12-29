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Новогодний "парад планет": какие небесные тела можно увидеть и когда ждать звездопад Квадрантиды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новогодний парад можно наблюдать зимними ясными вечерами, Новость обновлена 29 декабря 2021, 12:40
Новогодний парад можно наблюдать зимними ясными вечерами,

Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторые планеты оказываются по одну сторону от Солнца.

Конец 2021 года решил подарить людям немного "волшебства": жители планеты смогут понаблюдать за уникальным астрономическим явлением — парадом планет, во время которого можно увидеть сразу все планеты солнечной системы. Об этом сообщает издание jerseysbest.

Парад планет в декабре 2021: когда

С 27 декабря по 7 января на вечернем небе люди смогут наблюдать на небе выстроившиеся в одну линию Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венеру, а посмотреть на красную планету Марс можно будет с утра. Меркурий и Плутон в параде также участвуют, но их невозможно увидеть с Земли из-за сильно яркого Солнца.

Отмечается, что лучшее время для наблюдения начинается после 17:00 по заходу Солнца. Чтобы увидеть планеты, нужно повернуться лицом к юго-западу. Отметим, что планеты находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт, поэтому если вы хотите стать свидетелем этого явления вам лучше поторопиться.

"Парад планет" в декабре будет выглядеть таким образом.
"Парад планет" в декабре будет выглядеть таким образом.

Если хотите понаблюдать за красной планетой, то придется встать рано утром. Хорошая возможность увидеть Марс предоставится 31 декабря, в последнее утро года. Планета будет видна на юго-востоке в период с 6:30 до 7:00 утра.

Звездопад Квадрантиды

Новый 2022-й год также начнется с необычного астрономического явления: 3 января после полуночи на небе достигнет пика активности звездопад Квадрантиды. Отметим, что начался звездопад 28 декабря и продлится он до 12 января.

Ночью 3-го января метеорный поток наберет скорость до 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Чтобы рассмотреть звездопад, специалисты советуют повернуться в сторону северо-восточного горизонта неба, где будет располагаться радиант Квадрантид.

Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи.
Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи.

Напомним, что новогодний период — это период волшебства. Как правильно загадывать желания в это время, чтобы оно сбылось — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Планеты #Звездопад #Парад планет #Звездопад Квадрантиды
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