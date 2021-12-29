Новорічний "парад планет": які небесні тіла можна побачити і коли чекати на зорепад Квадрантіди

Парад планет – це астрономічне явище, у якому планети опиняються з одного боку від Сонця.

Кінець 2021 вирішив подарувати людям трохи "чарів": жителі планети зможуть поспостерігати за унікальним астрономічним явищем — парадом планет, під час якого можна побачити відразу всі планети сонячної системи. Про це повідомляє видання jerseysbest.

Парад планет у грудні 2021: дата

З 27 грудня по 7 січня на вечірньому небі люди зможуть спостерігати на небі Уран, Нептун, Юпітер, Сатурн і Венеру, які вишикуються в одну лінію, а подивитися на червону планету Марс можна буде зранку. Меркурій і Плутон у параді також беруть участь, але їх неможливо побачити із Землі через дуже яскраве Сонце.

Зазначається, що найкращий час для спостереження починається після 17:00 після заходу Сонця. Щоб побачити планети, треба повернутись обличчям на південний захід. Зазначимо, що планети знаходяться низько на південному заході і поступово йдуть за горизонт, тому якщо ви хочете стати свідком цього явища, вам краще поквапитися.

"Парад планет" у грудні виглядатиме таким чином.

Якщо хочете поспостерігати за червоною планетою, то доведеться встати рано-вранці. Хороша можливість побачити Марс надасться 31 грудня, останнього ранку року. Планету буде видно на південному сході в період з 6:30 до 7:00 ранку.

Зорепад Квадрантіди

Новий 2022 рік також почнеться з незвичайного астрономічного явища: 3 січня після опівночі на небі досягне піку активності зорепад Квадрантіди. Зазначимо, що розпочався зорепад 28 грудня і триватиме він до 12 січня.

Вночі 3 січня метеорний потік набере швидкість до 1-2 метеорів за хвилину при ясному небі. Щоб розглянути зорепад, фахівці радять повернутись у бік північно-східного горизонту неба, де розташовуватиметься радіант Квадрантід.

Метеорний дощ краще спостерігати опівночі.

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