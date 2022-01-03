"Какого президента потеряли!" Ксения Собчак поразила сеть фото в стиле ню

Ведущая заявила, что любит ходить в баню на новогодние праздники

Российская телеведущая и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак вызвала бурю негодования пользователей соцсетей своими последними публикациями в сети Instagram.

Среди прочего она запостила фото в стиле ню из бани, которое и получило едва ли не наибольший резонанс среди интернет-юзеров, сообщает "Телеграф".

"31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием", — подписала журналистка снимок.

Тот самый скандальный пост

На фото она стоит в подкрашенной в коричневый цвет воде абсолютно голая. К камере она повернута спиной, поэтому вся откровенность приходится на обнаженные ягодицы.

Впрочем, даже этого хватило для огромного резонанса в сети. Многие сравнили ее с российской танцовщицей балета Анастасией Волочковой, которая также не единожды отличалась весьма скандальными откровенными снимками в соцсетях. Также некоторые шутят о ее неудавшемся президентстве — мол, могли бы получать отличные поздравления в Новый год, если бы выбрали именно ее.

Помимо этого Собчак отличилась еще и публикацией сториз после новогодней ночи. На снимке она позирует без макияжа, прически и даже специальных фотофильтров.

"Без фильтров утром 1-го тебе п**да", — подчеркнула Собчак.

Скандальная сториз

Разумеется, такой внешний вид телеведущей и журналистки не смог пройти мимо многих поклонников и хейтеров. Кто-то радуется, что Ксения может быть настолько честной и откровенной со своими подписчиками, кто-то — ужасается внешнему виду звезды.

Третьего января телеведущая также делала публикации в Instagram. В своих инстасториз она рассуждала о важности того, чтобы отдыхать и работать правильно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему пользователи соцсетей сравнили Ксению Собчак с молодой Юлией Тимошенко. Спойлер — речь не о желании сделать карьеру политика.