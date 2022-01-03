"Якого президента втратили!" Ксенія Собчак вразила мережу фото у стилі ню

Ведуча заявила, що любить ходити у лазню на новорічні свята

Російська телеведуча та екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак викликала обурення користувачів соцмереж своїми останніми публікаціями в мережі Instagram.

Серед іншого вона запостила фото у стилі ню з лазні, яке й набуло чи не найбільшого резонансу серед інтернет-юзерів, повідомляє "Телеграф".

"31-го я в лазню не ходжу, зате 2-го – із задоволенням", — підписала журналістка знімок.

Та сама скандальна фотографія

На фото вона стоїть у підфарбованій коричневий колір воді абсолютно гола. До камери вона повернута спиною, тому вся відвертість припадає на оголені сідниці.

Втім, навіть цього вистачило для величезного резонансу у мережі. Багато хто порівняв її з російською танцівницею балету Анастасією Волочковою, яка також не раз відрізнялася дуже скандальними відвертими знімками в соцмережах. Також деякі жартують про її невдале президентство — мовляв, могли б отримувати чудові привітання у Новий рік, якби обрали саме її.

Крім цього, Собчак відзначилася ще й публікацією сторіз після новорічної ночі. На знімку вона позує без макіяжу, зачіски та навіть спеціальних фотофільтрів.

"Без фільтрів вранці 1-го тобі п**да", — наголосила Собчак.

Скандальна сториз

Звичайно ж, такий зовнішній вигляд телеведучої та журналістки не зміг пройти повз багатьох шанувальників і хейтерів. Хтось радіє, що Ксенія може бути настільки чесною та відвертою зі своїми підписниками, хтось жахається зовнішньому вигляду зірки.

Третього січня телеведуча також робила публікації в Instagram. У своїх інстасторіз вона міркувала про важливість того, щоб відпочивати та працювати правильно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому користувачі соцмереж порівняли Ксенію Собчак із молодою Юлією Тимошенко. Спойлер — не через бажання зробити кар’єру політика.