Ксенія Собчак "украла" зачіску Юлії Тимошенко

Російська телеведуча вирішила поекспериментувати зі своїм стилем.

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка раніше скопіювала образ співачки Алли Пугачової з 90-х, зазіхнула на ще одну "зірку". Тільки цього разу не естради, а політики.

На своїй сторінці в Інстаграм Ксенія Собчак опублікувала кілька знімків із першої гала-вечері Vogue Росія, на якій вона постала з незвичайною зачіскою — заплетеною косою, яка дуже нагадала "традиційну" зачіску українського політика Юлії Тимошенко.

Свій образ Собчак назвала споконвічно російським.

"Я російська, зі мною коса!!!!" — написала під одним із постів телеведуча.

У коментарях деякі підписники, які знайомі з лідером української політичної партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, почали порівнювати Собчак із нею.

А деякі взагалі зазначили, що телеведучій не завадило б пройти "школу життя" політика (посидіти у в’язниці).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДТП, яке сталося з російською телеведучою у жовтні 2021 року, не обійшлося без жертв. Нагадаємо, що Mercedes із Ксенією Собчак на задньому сидінні вилетів на зустрічку на великій швидкості і зіткнувся лоб у лоб із Volkswagen. У результаті одна людина загинула на місці, друга померла в лікарні. Однією із загиблих виявилася Катерина Тарасова, якій було лише 35 років.

Через кілька годин після смертельної аварії телеведуча прокоментувала те, що сталося. У своєму блозі вона написала, що й сама постраждала в аварії, отримавши струси мозку та численні травми. Момент ДТП із телеведучою потрапив на відео.