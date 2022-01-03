Укр

За неделю умерли оба брата-близнеца, прославившихся в мемах из-за пластических операций (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Игорь и Гришка Богданов Новость обновлена 03 января 2022, 20:24
Игорь и Гришка Богданов

Братья-близнецы запомнились сети благодаря многочисленным мемам.

Во Франции с перерывом в несколько дней скончались 72-летние братья Богданофф (Богдановы), которые за свою жизнь активно занимались популяризацией науки и вели тематические телепрограммы, но стали известны в сети благодаря своей необычной внешности.

Об этом сообщает Le Figaro.

Гришка и Игорь Богдановы попали в больницу с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что они оба ранее отказались от вакцинации.

О смерти Гришки Богданова стало известно 28 декабря, а 3 января в СМИ сообщили, что Игорь тоже стал жертвой COVID-19.

Братья стали известными в 1970-х годах, когда вели телепередачи на французском телевидении. Программы были посвящены в основном космологии и научной фантастике.

Вторая волна популярности пришла к ним уже после 2016 года, когда в сети возникла шуточная теория о том, что они являются самой влиятельной семьей в мире и могут своими звонками управлять политикой любого государства мира.

Не в последнюю очередь славу им принесла необычная внешность, которая является следствием неудачных пластических операций.

Самый популярный мем с участием Игоря Богданова называется "Звонок, который спас Европу". В нем используется фотография мужчины с телефоном, а сюжет обычно обыгрывает значимые политические и общественные события.

Оригинальный мем
Оригинальный мем
Игорь Богданов стал героем и других мемов
Игорь Богданов стал героем и других мемов
Естественно затронули и тему пандемии
Естественно затронули и тему пандемии
"Пандемия провалилась? Начинайте расовую войну"
"Пандемия провалилась? Начинайте расовую войну"
Игорь Богданов мем
Игорь Богданов мем

Как сообщалось ранее, в прошлом году умерли принц Филлип, Ларри Кинг, Григорий Чапкис и другие. "Телеграф" ранее посвятил целый материал тем, кого мир потерял в 2021 году.

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