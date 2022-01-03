За тиждень померли обидва брати-близнюки, які прославилися в мемах через пластичні операції (фото)
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Брати-близнюки запам’яталися мережі завдяки численним мемам.
У Франції з перервою кілька днів померли 72-річні брати Богданофф (Богданови), які за своє життя активно займалися популяризацією науки та вели тематичні телепрограми, але стали відомі в мережі завдяки своїй незвичній зовнішності.
Про це повідомляє Le Figaro.
Гришка та Ігор Богданови потрапили до лікарні з коронавірусною інфекцією. Зазначається, що вони обоє раніше відмовилися від вакцинації.
Про смерть Гришки Богданова стало відомо 28 грудня, а 3 січня у ЗМІ повідомили, що Ігор також став жертвою COVID-19.
Брати стали відомими у 1970-х роках, коли вели телепередачі на французькому телебаченні. Програми були присвячені в основному космології та науковій фантастиці.
Друга хвиля популярності прийшла до них вже після 2016 року, коли в мережі виникла жартівлива теорія про те, що вони є найвпливовішою сім’єю у світі та можуть своїми дзвінками керувати політикою будь-якої держави світу.
Не в останню чергу славу їм принесла незвичайна зовнішність, що була наслідком невдалих пластичних операцій.
Найпопулярніший мем за участю Ігоря Богданова називається "Дзвінок, який врятував Європу". У ньому використовується фотографія чоловіка з телефоном, а сюжет зазвичай обігрує значні політичні та суспільні події.
Як повідомлялося раніше, минулого року померли принц Філіп, Ларрі Кінг, Григорій Чапкіс та інші. "Телеграф" раніше присвятив цілий матеріал тим, кого світ втратив у 2021 році.
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