За тиждень померли обидва брати-близнюки, які прославилися в мемах через пластичні операції (фото)

Брати-близнюки запам’яталися мережі завдяки численним мемам.

У Франції з перервою кілька днів померли 72-річні брати Богданофф (Богданови), які за своє життя активно займалися популяризацією науки та вели тематичні телепрограми, але стали відомі в мережі завдяки своїй незвичній зовнішності.

Про це повідомляє Le Figaro.

Гришка та Ігор Богданови потрапили до лікарні з коронавірусною інфекцією. Зазначається, що вони обоє раніше відмовилися від вакцинації.

Про смерть Гришки Богданова стало відомо 28 грудня, а 3 січня у ЗМІ повідомили, що Ігор також став жертвою COVID-19.

Брати стали відомими у 1970-х роках, коли вели телепередачі на французькому телебаченні. Програми були присвячені в основному космології та науковій фантастиці.

Друга хвиля популярності прийшла до них вже після 2016 року, коли в мережі виникла жартівлива теорія про те, що вони є найвпливовішою сім’єю у світі та можуть своїми дзвінками керувати політикою будь-якої держави світу.

Не в останню чергу славу їм принесла незвичайна зовнішність, що була наслідком невдалих пластичних операцій.

Найпопулярніший мем за участю Ігоря Богданова називається "Дзвінок, який врятував Європу". У ньому використовується фотографія чоловіка з телефоном, а сюжет зазвичай обігрує значні політичні та суспільні події.

Оригінальний мем

Ігор Богданов став героєм та інших мемов

Звісно торкнулися і теми пандемії

"Пандемія провалилася? Починайте расову війну"

Як повідомлялося раніше, минулого року померли принц Філіп, Ларрі Кінг, Григорій Чапкіс та інші. "Телеграф" раніше присвятив цілий матеріал тим, кого світ втратив у 2021 році.