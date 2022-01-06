Звезда фильмов "Кин-дза-дза!" и "12 стульев" скоропостижно скончался

Актер умер без мучений в новогоднюю ночь.

Новый 2022-й год для мира кино начался с потери: ушел из жизни известный актер, звезда фильмов "Кин-дза-дза!" и "12 стульев" — Михаил Бычков. На момент смерти мужчине был 71 год.

Михаил Анатольевич скоропостижно скончался в новогоднюю ночь, сообщает KP.ru. Вместе со своей женой и семьей сына актер отметил Новый год, а после отправился домой спать, но, увы, Бычков уже не проснулся. Артист скончался ночью 1 января.

Михаил Анатольевич умер в квартире своей жены Ольги Николаевны в Москве, которая и обнаружила тело умершего. Она и вызвала на место скорую помощь и оперативные службы, но медики уже ничем не могли помочь актеру и только констатировали смерть.

Причиной скоропостижной кончины была названа естественная смерть. Почивший умер во сне.

Михаил Бычков

Сын актера рассказал, что ничего не предвещало "беды". Михаил Анатольевич серьезно не болел, в новогоднюю ночь практически не пил, позволив себе лишь бокал шампанского. Мужчина даже был записан к стоматологу на 3 января, но посетить его Бычкову не было суждено.

Михаил Анатольевич Бычков – актёр театра и кино. В его послужном списке участие в около 50 фильмах, 70 спектаклях, 3 операх и 2 балетах, среди которых картины "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев" и "Борис Годунов". В кино начал сниматься с 1973 года, исполняя небольшие характерные и комедийные роли.

У Михаила Анатольевича Бычкова осталась жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.

Как сообщалось ранее, на днях скончался режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства" и другие.