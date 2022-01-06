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Звезда фильмов "Кин-дза-дза!" и "12 стульев" скоропостижно скончался

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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О смерти актера сообщила его супруга Новость обновлена 06 января 2022, 11:51
О смерти актера сообщила его супруга

Актер умер без мучений в новогоднюю ночь.

Новый 2022-й год для мира кино начался с потери: ушел из жизни известный актер, звезда фильмов "Кин-дза-дза!" и "12 стульев" — Михаил Бычков. На момент смерти мужчине был 71 год.

Михаил Анатольевич скоропостижно скончался в новогоднюю ночь, сообщает KP.ru. Вместе со своей женой и семьей сына актер отметил Новый год, а после отправился домой спать, но, увы, Бычков уже не проснулся. Артист скончался ночью 1 января.

Михаил Анатольевич умер в квартире своей жены Ольги Николаевны в Москве, которая и обнаружила тело умершего. Она и вызвала на место скорую помощь и оперативные службы, но медики уже ничем не могли помочь актеру и только констатировали смерть.

Причиной скоропостижной кончины была названа естественная смерть. Почивший умер во сне.

Михаил Бычков
Михаил Бычков

Сын актера рассказал, что ничего не предвещало "беды". Михаил Анатольевич серьезно не болел, в новогоднюю ночь практически не пил, позволив себе лишь бокал шампанского. Мужчина даже был записан к стоматологу на 3 января, но посетить его Бычкову не было суждено.

Михаил Анатольевич Бычков – актёр театра и кино. В его послужном списке участие в около 50 фильмах, 70 спектаклях, 3 операх и 2 балетах, среди которых картины "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев" и "Борис Годунов". В кино начал сниматься с 1973 года, исполняя небольшие характерные и комедийные роли.

У Михаила Анатольевича Бычкова осталась жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.

Как сообщалось ранее, на днях скончался режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства" и другие.

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#Смерть #Актер #Актер СССР
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