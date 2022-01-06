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Зірка фільмів "Кін-дза-дза!" і "12 стільців" раптово помер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Про смерть актора повідомила його дружина Новина оновлена 06 січня 2022, 11:51
Про смерть актора повідомила його дружина

Актор помер без мук у новорічну ніч.

Новий 2022 рік для світу кіно почався зі втрати: пішов з життя відомий актор, зірка фільмів "Кін-дза-дза!" та "12 стільців" — Михайло Бичков. На момент смерті чоловіку був 71 рік.

Михайло Анатолійович раптово помер в новорічну ніч, повідомляє KP.ru. Разом зі своєю дружиною та сім’єю сина актор відзначив Новий рік, а потім вирушив додому спати, але, на жаль, Бичков уже не прокинувся. Артист помер уночі 1 січня.

Михайло Анатолійович помер у квартирі своєї дружини Ольги Миколаївни у Москві, яка й виявила тіло померлого. Вона й викликала на місце швидку допомогу та оперативні служби, але медики вже нічим не могли допомогти актору і лише констатували смерть.

Причиною раптової смерті було названо природну смерть. Актор помер уві сні.

Михайло Бичков
Михайло Бичков

Син актора розповів, що нічого не віщувало "лиха". Михайло Анатолійович серйозно не хворів, у новорічну ніч практично не пив, дозволивши собі лише келих шампанського. Чоловік навіть був записаний до стоматолога на 3 січня, але відвідати його Бичкову не судилося.

Михайло Анатолійович Бичков – актор театру та кіно. У його послужному списку участь у близько 50 фільмах, 70 спектаклях, 3 операх та 2 балетах, серед яких картини "Кін-дза-дза!", "Покровські ворота", "12 стільців" та "Борис Годунов". У кіно почав зніматися з 1973 року, виконуючи невеликі характерні та комедійні ролі.

У Михайла Анатолійовича Бичкова залишилася дружина, з якою він прожив понад 40 років, двоє синів та чотири онуки.

Як повідомлялося раніше, днями помер режисер Сергій Соловйов, який зняв фільми "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства" та інші.

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#Смерть #Актор #Актор СРСР
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