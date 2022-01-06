Зірка фільмів "Кін-дза-дза!" і "12 стільців" раптово помер

Актор помер без мук у новорічну ніч.

Новий 2022 рік для світу кіно почався зі втрати: пішов з життя відомий актор, зірка фільмів "Кін-дза-дза!" та "12 стільців" — Михайло Бичков. На момент смерті чоловіку був 71 рік.

Михайло Анатолійович раптово помер в новорічну ніч, повідомляє KP.ru. Разом зі своєю дружиною та сім’єю сина актор відзначив Новий рік, а потім вирушив додому спати, але, на жаль, Бичков уже не прокинувся. Артист помер уночі 1 січня.

Михайло Анатолійович помер у квартирі своєї дружини Ольги Миколаївни у Москві, яка й виявила тіло померлого. Вона й викликала на місце швидку допомогу та оперативні служби, але медики вже нічим не могли допомогти актору і лише констатували смерть.

Причиною раптової смерті було названо природну смерть. Актор помер уві сні.

Михайло Бичков

Син актора розповів, що нічого не віщувало "лиха". Михайло Анатолійович серйозно не хворів, у новорічну ніч практично не пив, дозволивши собі лише келих шампанського. Чоловік навіть був записаний до стоматолога на 3 січня, але відвідати його Бичкову не судилося.

Михайло Анатолійович Бичков – актор театру та кіно. У його послужному списку участь у близько 50 фільмах, 70 спектаклях, 3 операх та 2 балетах, серед яких картини "Кін-дза-дза!", "Покровські ворота", "12 стільців" та "Борис Годунов". У кіно почав зніматися з 1973 року, виконуючи невеликі характерні та комедійні ролі.

У Михайла Анатолійовича Бичкова залишилася дружина, з якою він прожив понад 40 років, двоє синів та чотири онуки.

Як повідомлялося раніше, днями помер режисер Сергій Соловйов, який зняв фільми "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства" та інші.