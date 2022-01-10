Укр

Умер звезда сериала "Как я встретил вашу маму"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Боб Сагет Новость обновлена 10 января 2022, 17:43
Боб Сагет

Комик Боб Сагет умер в возрасте 65 лет.

Известный американский стендап-комик и актер, рассказчик в популярном сериале "Как я встретил вашу маму" Боб Сагет ушел из жизни во время своего гастрольного тура по Флориде, который начался в сентябре 2021-го года и должен был закончиться в мае 2022-го.

65-летнего мужчину нашли в его отельном номере в Орландо 9 января, сообщает издание TMZ. Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти. Обстоятельства гибели артиста еще выясняются.

По словам полиции округа, в номере и на теле Боба Сагета не было обнаружено следов насильственной смерти или употребления наркотиков. Они отметили, что лишь после судебно-медицинской экспертизы будет сделано окончательное решение о причине и характере смерти.

Отметим, что накануне смерти Сагет дал успешный концерт в Джексонвилле, откуда и опубликовал последний в своем аккаунте в twitter пост.

Боб Сагет — американский стендап-комик, актёр, режиссёр и телеведущий. Наиболее известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом", выходившем на канале ABC с 1987 по 1995 год. Также он был ведущим телешоу "Americaʼs Funniest Home Videos" ("Самые смешные домашние видео Америки"), и выступал в роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму".

Ранее "Телеграф" писал о том, чью-то жизнь унес 2021 год. Все эти актеры, певцы и политики скончались от тяжелых болезней, преклонного возраста, а кто-то скончался внезапно и в молодые годы.

Теги:
#Смерть #Умер #Как я встретил вашу маму
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