Умер звезда сериала "Как я встретил вашу маму"

Комик Боб Сагет умер в возрасте 65 лет.

Известный американский стендап-комик и актер, рассказчик в популярном сериале "Как я встретил вашу маму" Боб Сагет ушел из жизни во время своего гастрольного тура по Флориде, который начался в сентябре 2021-го года и должен был закончиться в мае 2022-го.

65-летнего мужчину нашли в его отельном номере в Орландо 9 января, сообщает издание TMZ. Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти. Обстоятельства гибели артиста еще выясняются.

По словам полиции округа, в номере и на теле Боба Сагета не было обнаружено следов насильственной смерти или употребления наркотиков. Они отметили, что лишь после судебно-медицинской экспертизы будет сделано окончательное решение о причине и характере смерти.

Отметим, что накануне смерти Сагет дал успешный концерт в Джексонвилле, откуда и опубликовал последний в своем аккаунте в twitter пост.

Боб Сагет — американский стендап-комик, актёр, режиссёр и телеведущий. Наиболее известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом", выходившем на канале ABC с 1987 по 1995 год. Также он был ведущим телешоу "Americaʼs Funniest Home Videos" ("Самые смешные домашние видео Америки"), и выступал в роли рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму".

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