Помер зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму"

Комік Боб Сагет помер у віці 65 років.

Відомий американський стендап-комік та актор, оповідач у популярному серіалі "Як я зустрів вашу маму" Боб Сагет пішов з життя під час свого гастрольного туру Флоридою, який розпочався у вересні 2021-го року і повинен був закінчитися в травні 2022-го.

65-річного чоловіка знайшли у його готельному номері в Орландо 9 січня, повідомляє видання TMZ. Сім’я Боба Сагета підтвердила інформацію про його смерть. Обставини загибелі артиста ще з’ясовуються.

За словами поліції округу, у номері та на тілі Боба Сагета не було виявлено слідів насильницької смерті чи вживання наркотиків. Вони зазначили, що лише після судово-медичної експертизи буде зроблено остаточне рішення про причину та характер смерті.

Зазначимо, що напередодні смерті Сагет дав успішний концерт у Джексонвіллі, звідки й опублікував останній у своєму акаунті у twitter пост.

Боб Сагет – американський стендап-комік, актор, режисер та телеведучий. Найбільш відомий за роль батька-одинака Денні Таннера у ситкомі "Повний дім", що виходив на каналі ABC з 1987 по 1995 рік. Також він був ведучим телешоу "America’s Funniest Home Videos" ("Найсмішніші домашні відео Америки"), і виступав у ролі оповідача в серіалі "Як я зустрів вашу маму".

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