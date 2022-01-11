Не появляется на публике и редко снимается в кино: как сейчас живет звезда "Самой обаятельной и привлекательной" Лариса Удовиченко

Известная актриса уехала в Ниццу и на родину приезжает редко.

Известная российская и советская актриса, звезда фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "Самая обаятельная и привлекательная" Лариса Удовиченко в свои 66 лет за почти 50 лет актерской карьеры успела исполнить более 130 ролей, а сейчас почти не появляется на публике и довольно редко снимается в кино. Что стало причиной такой не активности артистки — читайте далее.

Дебютировав в кино в 1970 году, Лариса Удовиченко уже спела завоевать звания заслуженной и народной артистки, а также любовь многих зрителей. Несмотря на большое количество ролей, Ларису Ивановну ассоциируют лишь с несколькими образами: Маньки-Облигации из фильма "Место встречи изменить нельзя", Люсей Виноградовой из "Самой обаятельной и привлекательной", миссис Бэнкс из "Мэри Поппинс, до свидания!" и Даша Васильева из экранизации романов Дарьи Донцовой "Даша Васильева. Любительница частного сыска".

Лариса Удовиченко в сериале "Место встречи изменить нельзя"

Лариса Удовиченко в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Несмотря та то, что артистка почти не появляется на публике, она вполне здорова и вовсе не жалуется на свою жизнь. Так что поклонникам не стоит переживать. Сейчас актриса переехала в свою квартиру в Ницце, а на родину приезжает лишь по работе. Более того, у знаменитости есть недвижимость в Болгарии.

Стоит отметить, что Лариса Ивановна по-прежнему полна энергии, и в свои 66 лет роскошно выглядит. Артистка старается следить за собой и регулярно посещает косметолога и следит за питанием.

Несмотря на это с работой у артистки все не так хорошо, как раньше. Она продолжает оставаться востребованной актрисой, однако проектов пока совсем мало, и дело тут совсем не в возрасте и внешнем виде.

У артистки есть единственная, уже взрослая дочь Мария. Замужем Лариса Ивановна была трижды, и после последнего брака для себя решила, что остаток своей жизни проведет в одиночестве, и замуж снова она не хочет. Браки Удовиченко всегда давали трещины, поэтому она больше не хочет разочаровываться: первое замужество, с актером Александром Панкратовым-Белым, было фиктивным, второй брак, с режиссером Андреем Эшпаем, – скоротечным, а третий, с пианистом Геннадием Болгариным, принес немало страданий.

Лариса Удовиченко, Геннадий Болгарин и дочь Мария

Ранее "Телеграф" писал, что в реанимацию в тяжелом состоянии попала звезда фильма "Снежная королева" Елена Проклова. Артистку госпитализировали с сильным головокружением и повышенным давлением после перенесенного инсульта.