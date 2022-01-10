Звезда фильма "Снежная королева" Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом

Актриса Елена Проклова находится в реанимации.

Пока сеть злится на популярного тележурналиста и шоумена Андрея Малахова, который предложил собрать деньги для помощи певице Марине Хлебниковой, стало известно, что в реанимацию попала известная российская актриса, Герда из фильма "Снежная королева" Елена Проклова.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." сообщил, что 68-летняя артистка попала в больницу с инсультом в Москве.

Елену Игоревну госпитализировали с сильным головокружением и повышенным давлением в одну из московских клиник. После проведенного обследования, врачи диагностировали у актрисы перенесенный за несколько дней до госпитализации инсульт. С 10 января артистка находится в реанимации. Состояние актрисы врачи оценивают как средней тяжести.

Представители актрисы пока что не комментируют эту информацию.

Елена Проклова – российская актриса, секс-символ советского кино, Заслуженная артистка РСФСР. В кино Елена Проклова дебютировала в возрасте 12 лет, снявшись в фильме "Звонят, откройте дверь" режиссера Александра Митты. Следующей заметной ролью в фильмографии Прокловой стала Герда из "Снежной Королевы". Затем в ее фильмографии появились мелодрама "Ключ без права передачи" и комедия "Мимино".

Первая роль Елены Прокловой в фильме "Звонят, откройте дверь"

Елена Проклова в роли Герды из "Снежной королевы"

В 1989 году в карьере артистки начался 10-летний застой, после которого Елена продолжила сниматься и в начале 2000-х Проклова снялась в фильмах "Желтый карлик", "Счастье по рецепту" и "А мама лучше!". После в 2019 году артистка снялась в детективе "Призраки Замоскворечья" в главной роли, а в 2020-м снялась в картине "Андреевский флаг".

Артистка хотя и нечасто снимается в кино, но реализует свой актерский талант на театральных подмостках.

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