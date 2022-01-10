Зірка фільму "Снігова королева" Олена Проклова потрапила до реанімації з інсультом

Актриса Олена Проклова перебуває у реанімації.

Поки мережа злиться на популярного тележурналіста та шоумена Андрія Малахова, який запропонував зібрати гроші для допомоги співачці Марині Хлєбніковій, стало відомо, що в реанімацію потрапила відома російська актриса, Герда з фільму "Снігова королева" Олена Проклова.

Телеграм-канал "Раніше за всіх. Ну майже." повідомив, що 68-річна артистка потрапила до лікарні у Москві з інсультом.

Олену Ігорівну госпіталізували із сильним запамороченням та підвищеним тиском в одну з московських клінік. Після проведеного обстеження лікарі діагностували у актриси перенесений за кілька днів до госпіталізації інсульт. З 10 січня артистка перебуває у реанімації. Стан актриси лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Представники актриси поки що не коментують цієї інформації.

Олена Проклова — російська актриса, секс-символ радянського кіно, Заслужена артистка СРСР. У кіно Олена Проклова дебютувала у віці 12 років, знявшись у фільмі "Дзвонять, відчиніть двері" режисера Олександра Мітти. Наступною помітною роллю у фільмографії Проклової стала Герда зі "Снігової Королеви". Потім у її фільмографії з’явилися мелодрама "Ключ без права передачі" та комедія "Міміно".

Перша роль Олени Проклової у фільмі "Дзвонять, відчиніть двері"

Олена Проклова у ролі Герди зі "Снігової королеви"

У 1989 році в кар’єрі артистки розпочався 10-річний застій, після якого Олена продовжила зніматися і на початку 2000-х Проклова знялася у фільмах "Жовтий карлик", "Щастя за рецептом" та "А мама краще!". Після 2019 року артистка знялася в детективі "Примари Замоскворіччя" у головній ролі, а 2020-го знялася у картині "Андріївський прапор".

Артистка хоч і нечасто знімається у кіно, але реалізує свій акторський талант на театральних підмостках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що двічі на тиждень опинявся у психіатричній лікарні російський співак Григорій Лепс. 59-річний артист через 20 років спільного життя розлучається з дружиною Ганною Шапликовою. З огляду на особисті проблеми, Лепса можуть визнати недієздатним. Щоправда, сам артист заявляє, що до лікарні він потрапляв через роботу: на тлі втоми у нього стався гіпертонічний криз.