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Григорія Лепса можуть визнати недієздатним: що відбувається зі співаком на тлі розлучення

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Здоров’я Григорія Лепса непокоїть його рідних Новина оновлена 16 грудня 2021, 18:33
Здоров’я Григорія Лепса непокоїть його рідних

Дружині Лепса може залишитися все майно співака

Адвокат Андрій Альошкін заявляє, що рідні російського співака Григорія Лепса, який цього тижня втік із психіатричної клініки, стурбовані його станом здоров’я та хочуть, щоб він перебував під наглядом фахівців.

Про це повідомляє видання Teleprogramma.

За словами юриста, близькі Лепса можуть звернутися до суду, щоб визнати співака недієздатним та з вимогою обрати для нього опікуна. Крім того, цю роль може зайняти дружина Григорія Лепса Ганна Шапликова, яка нещодавно подала на розлучення. Альошин звертає увагу, що у такому разі парі не доведеться ділити майно – воно перейде до неї у довірче управління. Адвокат припускає, що такий варіант можливий через психічні порушення у Григорія Лепса, який є прихильником політики президента РФ Володимира Путіна, адже співак у неадекватному стані може переписати все майно на сторонню людину.

Нагадаємо, адвокат дружини Григорія Лепса заявила, що причиною розлучення зіркової пари стала криза у стосунках. Водночас, Лепс і Шапликова заявляють, що хочуть зберегти дружні стосунки і планують разом виховувати трьох спільних дітей.

Теги:
#Здоров'я #Розлучення #Григорій Лепс #Лепс
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